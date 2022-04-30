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Batı Şeria'da 1 Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü
Batı Şeria'da 1 Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T03:08+0300
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dünya
israil
filistin
sivil can kaybı
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, gece saatlerinde Kalkilya'nın doğusundaki Azzun beldesine baskın düzenledi.Baskın sırasında İsrail güçleri ile beldedeki Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli Yahya Udvan'ın (27) açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
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israil, filistin, sivil can kaybı

Batı Şeria'da 1 Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü

03:08 30.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI İsrail askeri / Batı Şeria - Beytüllahim
İsrail askeri / Batı Şeria - Beytüllahim - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, gece saatlerinde Kalkilya'nın doğusundaki Azzun beldesine baskın düzenledi.
Baskın sırasında İsrail güçleri ile beldedeki Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.
Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli Yahya Udvan'ın (27) açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
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