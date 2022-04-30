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Burak Elmas: Pazartesi, seçimin 4-11 Haziran'da olması için karar alıp, yürürlüğe sokacağız
Burak Elmas: Pazartesi, seçimin 4-11 Haziran'da olması için karar alıp, yürürlüğe sokacağız
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni seçim tarihinin 4-11 Haziran olduğunu açıkladı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T21:42+0300
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burak elmas
spor
galatasaray
seçim
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. 26 Mart'ta yapılan genel kurul sonrasında kendisi ve yönetim kurulu olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını hatırlatan Elmas, şunları ifade etti:
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burak elmas, galatasaray, seçim

Burak Elmas: Pazartesi, seçimin 4-11 Haziran'da olması için karar alıp, yürürlüğe sokacağız

21:42 30.04.2022 (güncellendi: 21:44 30.04.2022)
© AABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© AA
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni seçim tarihinin 4-11 Haziran olduğunu açıkladı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. 26 Mart'ta yapılan genel kurul sonrasında kendisi ve yönetim kurulu olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını hatırlatan Elmas, şunları ifade etti:

"Galatasaray’ın önünü açmak ve seçim yapmak üzere üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bunu anlamamakta ısrar eden, bunu kendi Galatasaray’ın içi siyaseti olarak kullanmak isteyenlere basa basa söylüyorum, bu seçim olacak. Anlamıyorlar. Bu seçim olacak. En erken tarihe seçim karar aldık. Bir takım davalar oldu. Bütün savunmaları adaylarla beraber yaptık. Bütün bu süreçleri bir kez dahi seçim olmayacak diye bir şey ağzımdan çıkmadı. Her seferinde üstüne basa basa bu seçimin yapılacağını söyledik. Davalarda da şahitli masalarda tüm hukuki gelişmelerde herkesin bilgisi dahilinde hareket ettik.

Dün sabah elimize ilan etmiş olduğumuz aslında bugün yapılması gereken ikinci toplantının yani seçimin iptal olduğuna dair mahkeme kararı ulaştı. Bu karardan sonra adaylarımızı ve ilgili divan başkanımızı da davet ettik ve istişare yaptık. 21-28 tarihi arzu ettiklerini söylediler. Bu tarihin, tüzüğümüze göre yürürlüğe girmesi için en geç salı günü kadar yönetim kurulu kararının alınması gerekiyordu. 21-28 Mart tarihi cuma günü alınmadığı zaman bu tarih ihtimali ortadan kalkmıyordu. Yönetim kurulu yeni öğrendiği bilgi olduğu için kısa süre istişare etmek üzere izin istedik.

Seçimin bugün yapılması adına tüm yönetim kurulu üyelerimizle ilgili mahkemeye başvurduk. Tedbir kararının kalkmasını istedik. Koyulan tedbirin kalkması için yaptığımız başvurumuzun reddi kararı dün 15.46’da ulaştı. İki tane tarih var. Biri 21-28 Mayıs. Bugün olağanüstü divan kurulunda tavsiye kararı olmuş oldu. Üyelerimizin topladığı dün de benim de bu dilekçenin toplanmasını desteklediğim 4-11 Haziran tarihi. Bu iki tarih arasında karar vermemiz gerekiyordu. Pazartesi 4-11 haziran olarak kararı alacağız ve yürürlüğe koyacağız. Galatasaray’da seçim olacak. Başkanlarının yaptığı gibi Galatasaray iradesine rağmen ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu koltuklarda oturmayacağız."

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