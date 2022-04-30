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Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası
Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası
İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi. Gölün bir kısmı yosunla kaplandı. İBB... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T13:36+0300
2022-04-30T13:36+0300
yaşam
büyükçekmece
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Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi.Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresine taşınan yosunlar göl yüzeyinin bir kısmını tamamen kapladı.Yosunların büyük bölümünün de su altında olduğu görüldü.Yosunların rüzgarla bölgeye taşınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri de temizlik çalışmalarına başladı.Bir haftada gölden 10 tonun üzerinde yosun temizlendiği belirtildi.Yetkililerden alınan bilgiye göre gölün denizle birleşen bölgesinde havaların ısınmasıyla her yıl yosun istilasının gerçekleştiği öğrenildi.
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büyükçekmece, göl

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası

13:36 30.04.2022
© DHABüyükçekmece Gölü'nde yosun istilası
Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© DHA
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İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi. Gölün bir kısmı yosunla kaplandı. İBB ve Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin 1 haftada 10 tonun üzerinde yosunu temizlediği belirtildi.
Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi.
Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresine taşınan yosunlar göl yüzeyinin bir kısmını tamamen kapladı.
Yosunların büyük bölümünün de su altında olduğu görüldü.
Yosunların rüzgarla bölgeye taşınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri de temizlik çalışmalarına başladı.
Bir haftada gölden 10 tonun üzerinde yosun temizlendiği belirtildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre gölün denizle birleşen bölgesinde havaların ısınmasıyla her yıl yosun istilasının gerçekleştiği öğrenildi.
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