https://tr.sputniknews.com/20220430/buyukcekmece-golunde-yosun-istilasi-1055976274.html

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası

İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi. Gölün bir kısmı yosunla kaplandı. İBB... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T13:36+0300

2022-04-30T13:36+0300

2022-04-30T13:36+0300

yaşam

büyükçekmece

göl

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Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi.Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresine taşınan yosunlar göl yüzeyinin bir kısmını tamamen kapladı.Yosunların büyük bölümünün de su altında olduğu görüldü.Yosunların rüzgarla bölgeye taşınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri de temizlik çalışmalarına başladı.Bir haftada gölden 10 tonun üzerinde yosun temizlendiği belirtildi.Yetkililerden alınan bilgiye göre gölün denizle birleşen bölgesinde havaların ısınmasıyla her yıl yosun istilasının gerçekleştiği öğrenildi.

büyükçekmece

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büyükçekmece, göl