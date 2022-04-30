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Çizgi roman sanatçısı Neal Adams, 80 yaşında hayatını kaybetti
Çizgi roman sanatçısı Neal Adams, 80 yaşında hayatını kaybetti
Batman, Superman, Avengers ve X-Men gibi birçok karakteri üzerine çalışan çizgi roman sanatçısı Neal Adams 80 yaşında hayatını kaybetti. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
çizgi roman
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ABD'li çizgi roman sanatçısı Neal Adams, 80 yaşında hayatını kaybetti. Neal Adams'ın kızı Zeea Adams ve gelini Saori Adams, sanatçının önceki gün New York'ta yaşama veda ettiğini bildirdi. 1960'larda ve 1970'lerde hem DC hem de Marvel çizgi romanlarıyla çalışan ve Batman, Superman, Avengers ve X-Men gibi birçok karakteri üzerine çalışan Adams, uyuşturucu ve ırkçılık gibi toplumasal sorunları elen alan 1970'lerin başında yayınlanan Green Lantern/Green Arrow dizisinin yaratıclarından biriydi. Oğlu Josh Adams, bir Facebook'ta yaptığı babasının Perşembe sabahı saat 2'de hayatını ettiğini söyledi: DC Comics, yaptığı açıklamada, Neal Adams'ı "Çizgi roman endüstrisine katkıda bulunan en beğenilen sanatçılardan biri" olarak nitelendirdi.
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çizgi roman, batman, neal adams

Çizgi roman sanatçısı Neal Adams, 80 yaşında hayatını kaybetti

19:09 30.04.2022 (güncellendi: 19:14 30.04.2022)
© InstagramNeal Adams
Neal Adams - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© Instagram
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Batman, Superman, Avengers ve X-Men gibi birçok karakteri üzerine çalışan çizgi roman sanatçısı Neal Adams 80 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'li çizgi roman sanatçısı Neal Adams, 80 yaşında hayatını kaybetti. Neal Adams'ın kızı Zeea Adams ve gelini Saori Adams, sanatçının önceki gün New York'ta yaşama veda ettiğini bildirdi.
1960'larda ve 1970'lerde hem DC hem de Marvel çizgi romanlarıyla çalışan ve Batman, Superman, Avengers ve X-Men gibi birçok karakteri üzerine çalışan Adams, uyuşturucu ve ırkçılık gibi toplumasal sorunları elen alan 1970'lerin başında yayınlanan Green Lantern/Green Arrow dizisinin yaratıclarından biriydi.
Oğlu Josh Adams, bir Facebook'ta yaptığı babasının Perşembe sabahı saat 2'de hayatını ettiğini söyledi:
Kariyeri, eşsiz bir sanatsal yetenek ve onu akranları ve ihtiyacı olanlar için sürekli savaçmaya iten sarsılmaz bir karakter tarafından tanımlandı."
DC Comics, yaptığı açıklamada, Neal Adams'ı "Çizgi roman endüstrisine katkıda bulunan en beğenilen sanatçılardan biri" olarak nitelendirdi.
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