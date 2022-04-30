https://tr.sputniknews.com/20220430/cizgi-roman-sanatcisi-neal-adams-80-yasinda-hayatini-kaybetti-1055982231.html

Çizgi roman sanatçısı Neal Adams, 80 yaşında hayatını kaybetti

Çizgi roman sanatçısı Neal Adams, 80 yaşında hayatını kaybetti

Batman, Superman, Avengers ve X-Men gibi birçok karakteri üzerine çalışan çizgi roman sanatçısı Neal Adams 80 yaşında hayatını kaybetti. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T19:09+0300

2022-04-30T19:09+0300

2022-04-30T19:14+0300

yaşam

çizgi roman

batman

neal adams

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ABD'li çizgi roman sanatçısı Neal Adams, 80 yaşında hayatını kaybetti. Neal Adams'ın kızı Zeea Adams ve gelini Saori Adams, sanatçının önceki gün New York'ta yaşama veda ettiğini bildirdi. 1960'larda ve 1970'lerde hem DC hem de Marvel çizgi romanlarıyla çalışan ve Batman, Superman, Avengers ve X-Men gibi birçok karakteri üzerine çalışan Adams, uyuşturucu ve ırkçılık gibi toplumasal sorunları elen alan 1970'lerin başında yayınlanan Green Lantern/Green Arrow dizisinin yaratıclarından biriydi. Oğlu Josh Adams, bir Facebook'ta yaptığı babasının Perşembe sabahı saat 2'de hayatını ettiğini söyledi: DC Comics, yaptığı açıklamada, Neal Adams'ı "Çizgi roman endüstrisine katkıda bulunan en beğenilen sanatçılardan biri" olarak nitelendirdi.

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çizgi roman, batman, neal adams