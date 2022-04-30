https://tr.sputniknews.com/20220430/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-ile-gorustu-1055981471.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile telefonda görüştü. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T18:29+0300
2022-04-30T18:29+0300
2022-04-30T18:30+0300
recep tayyip erdoğan
katar
politika
şeyh temim bin hamad el sani
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055773619_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5ba61eb51e6d18cd0b64fd9fe1b6b4ac.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.İki lider, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgeye dair konularda yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığını yineledi.
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055773619_17:0:1125:831_1920x0_80_0_0_b7a212d70d5bdca977dd5954c6618df2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, katar, şeyh temim bin hamad el sani
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
18:29 30.04.2022 (güncellendi: 18:30 30.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
İki lider, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgeye dair konularda yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığını yineledi.