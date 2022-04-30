https://tr.sputniknews.com/20220430/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-ile-gorustu-1055981471.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile telefonda görüştü. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T18:29+0300

2022-04-30T18:29+0300

2022-04-30T18:30+0300

recep tayyip erdoğan

katar

politika

şeyh temim bin hamad el sani

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.İki lider, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgeye dair konularda yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığını yineledi.

katar

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recep tayyip erdoğan, katar, şeyh temim bin hamad el sani