https://tr.sputniknews.com/20220430/cumhurbaskani-erdogan-yeni-bir-donemin-mujdecisi-olacagina-inaniyorum-1055976740.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin müjdecisi olacağına inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin müjdecisi olacağına inanıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretine ilişikin olarak, "'Ziyaretimizin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin müjdecisi... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T14:02+0300
2022-04-30T14:02+0300
2022-04-30T14:05+0300
politika
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055936070_0:617:2048:1769_1920x0_80_0_0_e35c3789249a14c93d9d83b622fabda0.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına ilişkin yorumu da soruldu. Cumhurbaşkanı, ''Elon Musk 44 milyar dolar verdi diye Twitter'daki olumsuzluklar meşrulaşmaz'' açıklamasını yaptı.Ziyareti değerlendiren Erdoğan, ilk gün Cidde'de hem Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud hem de Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la bir araya geldiğini belirterek, ''Kendileriyle gündemimizdeki konuları, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını gözden geçirdik. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin geliştirilmesi için atabileceğimiz ortak adımlar üzerinde durduk. Bu bağlamda Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve istikrarına verdiğimiz desteği tekrarladım. Körfez bölgesinin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi vurguladım'' dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055936070_0:425:2048:1961_1920x0_80_0_0_e9a17e1c08e4c292dc93cca46a78d07a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin müjdecisi olacağına inanıyorum
14:02 30.04.2022 (güncellendi: 14:05 30.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretine ilişikin olarak, "'Ziyaretimizin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin müjdecisi olacağına inanıyorum'' dedi. Ekonomideki gelişmeler sorulan Cumhurbaşkanı, hedeflerinin enflasyonu aşağıya çekmek olduğunu ve enflasyonun mayıstan sonra gerilemeye başlayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'a, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına ilişkin yorumu da soruldu. Cumhurbaşkanı, ''Elon Musk 44 milyar dolar verdi diye Twitter'daki olumsuzluklar meşrulaşmaz'' açıklamasını yaptı.
Ziyareti değerlendiren Erdoğan, ilk gün Cidde'de hem Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud hem de Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la bir araya geldiğini belirterek, ''Kendileriyle gündemimizdeki konuları, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını gözden geçirdik. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin geliştirilmesi için atabileceğimiz ortak adımlar üzerinde durduk. Bu bağlamda Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve istikrarına verdiğimiz desteği tekrarladım. Körfez bölgesinin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi vurguladım'' dedi.