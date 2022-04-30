https://tr.sputniknews.com/20220430/cumhurbaskani-erdogan-yeni-bir-donemin-mujdecisi-olacagina-inaniyorum-1055976740.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin müjdecisi olacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin müjdecisi olacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretine ilişikin olarak, "'Ziyaretimizin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin müjdecisi... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T14:02+0300

2022-04-30T14:02+0300

2022-04-30T14:05+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına ilişkin yorumu da soruldu. Cumhurbaşkanı, ''Elon Musk 44 milyar dolar verdi diye Twitter'daki olumsuzluklar meşrulaşmaz'' açıklamasını yaptı.Ziyareti değerlendiren Erdoğan, ilk gün Cidde'de hem Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud hem de Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la bir araya geldiğini belirterek, ''Kendileriyle gündemimizdeki konuları, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını gözden geçirdik. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin geliştirilmesi için atabileceğimiz ortak adımlar üzerinde durduk. Bu bağlamda Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve istikrarına verdiğimiz desteği tekrarladım. Körfez bölgesinin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi vurguladım'' dedi.

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recep tayyip erdoğan