https://tr.sputniknews.com/20220430/dort-cocugu-otomobilin-bagajinda-tasidi-1055981307.html
Dört çocuğu otomobilin bagajında taşıdı
Dört çocuğu otomobilin bagajında taşıdı
Yalova'da, 4 çocuğun seyir halindeki otomobilin bagajında yaptığı yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T18:10+0300
2022-04-30T18:10+0300
2022-04-30T18:15+0300
türkiye
yalova
bagaj
yolculuk
çocuk
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Çiftlikköy yolunda seyir halindeki kimliği belirsiz sürücünün otomobilinin bagajında 4 çocuk olduğunu görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çocukların tehlikeli yolculuğu, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
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yalova, bagaj, yolculuk, çocuk
Dört çocuğu otomobilin bagajında taşıdı
18:10 30.04.2022 (güncellendi: 18:15 30.04.2022) Abone ol
Yalova'da, 4 çocuğun seyir halindeki otomobilin bagajında yaptığı yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çiftlikköy yolunda seyir halindeki kimliği belirsiz sürücünün otomobilinin bagajında 4 çocuk olduğunu görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Çocukların tehlikeli yolculuğu, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.