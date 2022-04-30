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Dört çocuğu otomobilin bagajında taşıdı
Dört çocuğu otomobilin bagajında taşıdı
Yalova'da, 4 çocuğun seyir halindeki otomobilin bagajında yaptığı yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T18:10+0300
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türkiye
yalova
bagaj
yolculuk
çocuk
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​Çiftlikköy yolunda seyir halindeki kimliği belirsiz sürücünün otomobilinin bagajında 4 çocuk olduğunu görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çocukların tehlikeli yolculuğu, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
türkiye
yalova
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yalova, bagaj, yolculuk, çocuk

Dört çocuğu otomobilin bagajında taşıdı

18:10 30.04.2022 (güncellendi: 18:15 30.04.2022)
© DHADört çocuğu bagaja bindirip, yola çıktı
Dört çocuğu bagaja bindirip, yola çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© DHA
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Yalova'da, 4 çocuğun seyir halindeki otomobilin bagajında yaptığı yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
​Çiftlikköy yolunda seyir halindeki kimliği belirsiz sürücünün otomobilinin bagajında 4 çocuk olduğunu görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Çocukların tehlikeli yolculuğu, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
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