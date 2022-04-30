https://tr.sputniknews.com/20220430/dunya-bankasi-hesap-hatasi-yapti-ekonomist-alkin-tepki-gosterdi-1055973853.html

Dünya Bankası hesap hatası yaptı: Ekonomist Alkın tepki gösterdi

Dünya Bankası hesap hatası yaptı: Ekonomist Alkın tepki gösterdi

Dünya bankası kamudan en çok ihale alan ilk 10 şirkete ilişkin veride 5 Türk şirketine yer verdi sonrasında hesaplama hatası yaptığını fark ederek bu bilgiyi... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T11:07+0300

2022-04-30T11:07+0300

2022-04-30T11:07+0300

ekonomi

türkiye

dünya bankası

istatistik

yanlış bilgi

hata

ihale

istanbul havalimanı

müteahhit

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Dünya bankası 2002-2020 yılları arasında dünyada kamudan en çok ihale alan 10 şirketin ismini paylaştı. O listede İstanbul Havalimanı ihalesini alan 5 Türk firmanın da adı vardı. Liste daha sonra siteden kaldırıldı.Ekonomi profesörü Emre Alkin, listeyle ilgili ciddi hesaplama hataları olduğunu söyledi. Alkin, Dünya Bankası'nın hesap hatasından dolayı adı geçen firmaların karalandığını belirtti.'Verilerden kuşku duymaya başlarsak neyi referans alacağız'İhaleyi beş firma birlikte alırken bedelin her firma için ayrı olarak hesaplanması ve kira bedelinin eklenmesi sonrası böyle bir sonuca ulaşıldığını anlatan Alkin, "Verilerden kuşku duymaya başlarsak neyi referans alacağız." diyerek tepkisini dile getirdi.Alkin'in açıklamaları şu şekilde:'Anormal rakamlar, insanlarda infial oluşturuyor'Dünya bankası gibi kurumların raporlarında böyle anormal rakamların ortaya konulmasıyla insanlarda infial oluşturduğunu söyleyen Alkin, "Müteahhitlik sektörüne bir anda eleştiri okları yöneliyor. Bu gibi köklü kuruluşların veri setlerini eskisine göre daha sıklıkla gözden geçirmesi gerekiyor. Mesela bu son linki kaldırılan son 18 yıllık müteahhitlik rakamları işinde anlaşılıyor ki hesap hatası yapılıyor. Eğer rakamlar sürekli revize ediliyorsa demek ki formüllemede bir hata var. Uluslararası kabul görmüş istatistiklere uygun şekilde üretilen rakamlarla alakalı kuşku duymaya başlarsak neyi referans alacağız?" dedi.

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türkiye, dünya bankası, istatistik, yanlış bilgi, hata, ihale, istanbul havalimanı, müteahhit