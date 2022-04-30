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https://tr.sputniknews.com/20220430/egm-e-devlet-sistemine-yetkisiz-erisim-yapilarak-verilerin-calinmasi-kesinlikle-soz-konusu-degildir-1055984974.html
EGM: e-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak verilerin çalınması kesinlikle söz konusu değildir
EGM: e-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak verilerin çalınması kesinlikle söz konusu değildir
Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T22:06+0300
2022-04-30T22:06+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
fatih altaylı
e-devlet
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasının gündemde tutulmaya çalışıldığı belirtildi.Son olarak, gazeteci Fatih Altaylı'nın bugünkü köşe yazısında aynı konuya değindiği aktarılan açıklamada, Altaylı'nın daha önce yapılan açıklamaların aksine e-Devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddialarını dile getirerek kamuoyunda dezenformasyon yaptığı ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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emniyet genel müdürlüğü (egm), fatih altaylı, e-devlet

EGM: e-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak verilerin çalınması kesinlikle söz konusu değildir

22:06 30.04.2022
© AAKamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasının gündemde tutulmaya çalışıldığı belirtildi.
Son olarak, gazeteci Fatih Altaylı'nın bugünkü köşe yazısında aynı konuya değindiği aktarılan açıklamada, Altaylı'nın daha önce yapılan açıklamaların aksine e-Devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddialarını dile getirerek kamuoyunda dezenformasyon yaptığı ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"e-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir. Konu ile ilgili olarak bir dolandırıcılık şebekesinin, bazı bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde ettiği bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalıştığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesi 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Ayrıca resmi kurumların konuyla ilgili yaptığı açıklamaların aksine kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve yönlendiren gazeteci Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır."
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