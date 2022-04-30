https://tr.sputniknews.com/20220430/elazigdaki-futbol-macinda-bir-taraftar-futbolcu-ve-hakemlere-sapanla-tas-atti-1055982059.html

Elazığ'daki futbol maçında bir taraftar futbolcu ve hakemlere sapanla taş atarken görüntülendi

Elazığ'daki futbol maçında bir taraftar futbolcu ve hakemlere sapanla taş atarken görüntülendi

Elazığ'da, Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçta bir taraftar yanında getirdiği sapanla, sahadaki futbolcu ve hakemlere taş fırlattı. O anlar başka bir taraftar... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T18:59+0300

2022-04-30T18:59+0300

2022-04-30T19:20+0300

elazığ

türkiye

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taş

maç

taraftar

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Bölgesel Amatör Lig baraj maçında Elazığ Yolspor ile Aksaray Gençlikspor karşı karşıya geldi. Maç oynanırken, bir taraftar, yanında getirdiği sapanla, futbolcu ve hakemlere taş fırlattı. O anlar başka bir taraftar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.Öte yandan maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle biterken, penaltılarda Aksaray Gençlikspor 3-0'lık skorla rakibini eledi.

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elazığ, sapan, taş, maç, taraftar