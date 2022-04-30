https://tr.sputniknews.com/20220430/elazigdaki-futbol-macinda-bir-taraftar-futbolcu-ve-hakemlere-sapanla-tas-atti-1055982059.html
Elazığ'daki futbol maçında bir taraftar futbolcu ve hakemlere sapanla taş atarken görüntülendi
Elazığ'daki futbol maçında bir taraftar futbolcu ve hakemlere sapanla taş atarken görüntülendi
Elazığ'da, Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçta bir taraftar yanında getirdiği sapanla, sahadaki futbolcu ve hakemlere taş fırlattı. O anlar başka bir taraftar... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T18:59+0300
2022-04-30T18:59+0300
2022-04-30T19:20+0300
elazığ
türkiye
sapan
taş
maç
taraftar
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Bölgesel Amatör Lig baraj maçında Elazığ Yolspor ile Aksaray Gençlikspor karşı karşıya geldi. Maç oynanırken, bir taraftar, yanında getirdiği sapanla, futbolcu ve hakemlere taş fırlattı. O anlar başka bir taraftar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.Öte yandan maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle biterken, penaltılarda Aksaray Gençlikspor 3-0'lık skorla rakibini eledi.
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elazığ, sapan, taş, maç, taraftar
Elazığ'daki futbol maçında bir taraftar futbolcu ve hakemlere sapanla taş atarken görüntülendi
18:59 30.04.2022 (güncellendi: 19:20 30.04.2022) Abone ol
Elazığ'da, Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçta bir taraftar yanında getirdiği sapanla, sahadaki futbolcu ve hakemlere taş fırlattı. O anlar başka bir taraftar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bölgesel Amatör Lig baraj maçında Elazığ Yolspor ile Aksaray Gençlikspor karşı karşıya geldi. Maç oynanırken, bir taraftar, yanında getirdiği sapanla, futbolcu ve hakemlere taş fırlattı. O anlar başka bir taraftar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Öte yandan maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle biterken, penaltılarda Aksaray Gençlikspor 3-0'lık skorla rakibini eledi.