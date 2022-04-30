Erdoğan: 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız

Pazartesi günü hep birlikte Ramazan Bayramı'nın zevkini yaşayacağız. Sizlerin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Bugünkü programımız, tüm teşkilatlarımızla bayramlaşmamıza vesile olmaktadır. Ülkemizin tüm illerindeki teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Pazartesi günü hep birlikte Ramazan Bayramı'nın zevkini yaşayacağız. Sizlerin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Bugünkü programımız, tüm teşkilatlarımızla bayramlaşmamıza vesile olmaktadır. Ülkemizin tüm illerindeki teşkilatımıza teşekkür ediyorum.

Teşkilatlarımızın tüm faaliyetleri sayesinde milletimizin salgın nedeniyle bizi özlediğini gördük. İnşallah bu ivmeyi kesintisiz devam ettirerek, Cumhur ittifakı olarak 2023 hedefimize durmadan ulaşacağız. Unutmayınız ki AK Parti'de görev üstlenmek demek mevki sahibi olmak değildir. Milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi güçlendirmek, mağdurların yanında olmak için gece gündüz çalışmak demektir. Hangi dünyevi makam böyle samimi bir duanın verdiği çalışma azmini sağlayabilir. Seçimlerdeki başarımızın gece gündüz çalışarak ulaşımdan enerjiye her alanda kazandırdığımız eserlere borçluyuz. Teşkilatlarımızın tüm faaliyetleri sayesinde milletimizin salgın nedeniyle bizi özlediğini gördük. İnşallah bu ivmeyi kesintisiz devam ettirerek, Cumhur ittifakı olarak 2023 hedefimize durmadan ulaşacağız. Unutmayınız ki AK Parti'de görev üstlenmek demek mevki sahibi olmak değildir. Milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi güçlendirmek, mağdurların yanında olmak için gece gündüz çalışmak demektir. Hangi dünyevi makam böyle samimi bir duanın verdiği çalışma azmini sağlayabilir. Seçimlerdeki başarımızın gece gündüz çalışarak ulaşımdan enerjiye her alanda kazandırdığımız eserlere borçluyuz.

AK Parti'de görev üstlenmek her türlü mağdurların yanında olmak demektir. AK Parti 20 yıllık iktdarında kalkınma reformlarıyla gönüllerde yer etmiştir. Seçimlerdeki başarımızı geceli gündüzlü çalışarak ülkemize kazandırdığımız eserlere borçluyuz. Milletimiz bugün yaşanan sıkıntıları çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunu biliyor. AK Parti'de görev üstlenmek her türlü mağdurların yanında olmak demektir. AK Parti 20 yıllık iktdarında kalkınma reformlarıyla gönüllerde yer etmiştir. Seçimlerdeki başarımızı geceli gündüzlü çalışarak ülkemize kazandırdığımız eserlere borçluyuz. Milletimiz bugün yaşanan sıkıntıları çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunu biliyor.

Şu anda hamdediyorum. Arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre 10 bin kardeşimiz bir araya gelmiştir. Bunun için yılın her günü milletimizle birlikte olmalıyız, milletimizin sevinciyle sevinmeliyiz. Şu anda hamdediyorum. Arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre 10 bin kardeşimiz bir araya gelmiştir. Bunun için yılın her günü milletimizle birlikte olmalıyız, milletimizin sevinciyle sevinmeliyiz.

Bunun için günün her saati milletimizle birlikte olmalıyız. İstanbul'da 1994'te yaktığımız meşaleyle bu şehrin kaderini biz değiştirdik. Bunun için günün her saati milletimizle birlikte olmalıyız. İstanbul'da 1994'te yaktığımız meşaleyle bu şehrin kaderini biz değiştirdik.

Türkiye geliştikçe tüm bölgemizim tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplamaya başladı. İnsanların çoğu Türkiye'nin yerini haritada göstermiyordu bugün Türkiye'nin adını bilmeyen, önemini duymayan pek az kişiye rastlayabilirsiniz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getireceğiz. Türkiye geliştikçe tüm bölgemizim tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplamaya başladı. İnsanların çoğu Türkiye'nin yerini haritada göstermiyordu bugün Türkiye'nin adını bilmeyen, önemini duymayan pek az kişiye rastlayabilirsiniz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getireceğiz.

2053'ü 2071'i de biz şekillendireceğiz. Yıllarca ülkeyi dar bir alana hapsettiler. AK Parti tüm bu planları bozuyor. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla ana kadememizle gurur duyuyoruz. Biz bu kararlılıkla 'yapılamaz' denilen ne varsa başardık. AK Parti olarak milletimizin hak ettiği refah önünde hangi engeller varsa yıktık. Geçmişte terör örgütlerinin vesayet odaklarının cirit attığı Türkiye, bugün en güvenli ülkeler arasına girdi. Bay Kemal'in dediğine bakmayın, o karanlık bir Türkiye yaşıyordu, şimdi zihinsel karanlık yaşan Bay Kemal zannediyor ki millet yutacak. Millet bunları yutmuyor. Akıllı sayaçların çalıştığı bir Türkiye olduğunu bilmiyor. İnşallah bayramdan itibaren kardeşlik ve kucaklaşma seferberliğini daha ileriye taşıyacağız. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Ülkemizin bugünkü sorunlarını da çözeceğimizi söylüyoruz. 2053'ü 2071'i de biz şekillendireceğiz. Yıllarca ülkeyi dar bir alana hapsettiler. AK Parti tüm bu planları bozuyor. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla ana kadememizle gurur duyuyoruz. Biz bu kararlılıkla 'yapılamaz' denilen ne varsa başardık. AK Parti olarak milletimizin hak ettiği refah önünde hangi engeller varsa yıktık. Geçmişte terör örgütlerinin vesayet odaklarının cirit attığı Türkiye, bugün en güvenli ülkeler arasına girdi. Bay Kemal'in dediğine bakmayın, o karanlık bir Türkiye yaşıyordu, şimdi zihinsel karanlık yaşan Bay Kemal zannediyor ki millet yutacak. Millet bunları yutmuyor. Akıllı sayaçların çalıştığı bir Türkiye olduğunu bilmiyor. İnşallah bayramdan itibaren kardeşlik ve kucaklaşma seferberliğini daha ileriye taşıyacağız. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Ülkemizin bugünkü sorunlarını da çözeceğimizi söylüyoruz.

Biz ülkenin bugünkü sorunlarını çözeceğimizi söylüyoruz. Biz eser, hizmet, vizyon diyoruz. Bir hafta içerisinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile 2 kez, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile aynı şekilde, BM Genel Sekreteri Guterres ile 2 kez görüştüm. Biz barışı nasıl sağlayacağız bunun için uğraşıyoruz. Biz her gün ülkemizi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinden uzak tutmak için çalışıyoruz. Biz ülkenin bugünkü sorunlarını çözeceğimizi söylüyoruz. Biz eser, hizmet, vizyon diyoruz. Bir hafta içerisinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile 2 kez, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile aynı şekilde, BM Genel Sekreteri Guterres ile 2 kez görüştüm. Biz barışı nasıl sağlayacağız bunun için uğraşıyoruz. Biz her gün ülkemizi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinden uzak tutmak için çalışıyoruz.