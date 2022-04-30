https://tr.sputniknews.com/20220430/erdogan-bu-ramazan-ayinda-da-mankurtlarin-nefret-suclarina-maruz-kaldik-1055978978.html

Erdoğan: Bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık

Erdoğan: Bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde hala milletimizin değerlerine kin duyan, nefretini kusan bir kesim mevcuttur. Bu ramazan ayında da mankurtların nefret... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T15:46+0300

2022-04-30T15:46+0300

2022-04-30T15:52+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.Erdoğan açılış töreni konuşmasında şunları söyledi:Pınarhisar hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığım ilçedir.Cezaevleri zalimler için hapishane mazlumlar için taş medresedir.Milli iradenin üzerinde bir güç olmadığını bizi Pınarhisar cezaevine yolcu eden yüzbinler gösterdi.Recep Tayyip Erdoğan’ın hukuk oyunuyla ayağına çelme takanlar 11 yıl süren başbakanlığına 8 yıl süren cumhurbaşkanlığına şahit etmek zorunda kaldı. Bu dönemde İstanbul ile birlikte ülkemizin 81 vilayetine hizmet ettik, eser verdik. Sınırlarımız dışına taşan başarılara imza attık.Herkesin bir hesabı vardı ama onlar bilmiyordu ki en büyük hesap sahibi Allah’tır. Biz Rabbimize ram olduk. Çalıştık, didindik, mücadele ettik ve hamdolsun milletimiz de bize tüm yolları açtı, tüm imkanları sağladı. Pınarhisar Çevreyolu’nun açılışı bize hayatımızdaki işte bu yolları hatırlattı.Değerli misafirler, hangi görevde bulunursak bulunalım siyasetimiz daima eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Kendi ülkesine husumet besleyen, kendi milletinin değerleriyle kavgalı bir kesim, halkımızın bir kısmını yıllardır rejim kaygısından laiklik endişesine kadar bir dizi istismar malzemesiyle korkutmaya çalışıyor.Onca yıl İstanbul başta olmak üzere pek çok şehrimizde belediyeleri yönettik. Kasım 2002 Seçimleri’nden beri hükümet olarak ülkeyi yönetiyoruz. Bunca yıldır Trakya’nın herhangi bir ilçesindeki, mahallesindeki hangi vatandaşımız meşrebinden ve geleceğinden korku duymasına yol açacak bir durumla karşılaşmıştır?" Ama ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı kin duyan, fırsat bulduğu her yerde ve her durumda nefretini kusan bir kesim mevcuttur.Bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Demokrasiyle özgürlükle, hakla, hukukla, hepsinden önemlisi ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah’a havale ediyor ve milletimizin takdirine bırakıyoruz.Biz bu ülkeye eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz. Türkiye’yi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacak, 2053 vizyonunun da hazırlıklarına devam edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını iliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan başta sayın bakanımıza, bakanlığımız mensuplarına, kurumlarımızın yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

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recep tayyip erdoğan