https://tr.sputniknews.com/20220430/esini-taciz-ettigini-iddia-ettigi-araca-sopa-ile-saldirdi-1055980055.html

Eşini taciz ettiğini iddia ettiği araca sopa ile saldırdı

Eşini taciz ettiğini iddia ettiği araca sopa ile saldırdı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi içindeki sürücünün eşini taciz ettiği iddiasıyla bir araca sopa ile saldırdı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T16:48+0300

2022-04-30T16:48+0300

2022-04-30T16:48+0300

yaşam

saldırgan

sopa

taciz

kadına şiddet

ankara

keçiören

polis

şikayetçi

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Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kişi sürücüsünün eşini taciz ettiği iddiasıyla bir araca sopa ile saldırdı. Saldırı sonucu sürücü ve araç kaçarken aracın camı kırıldı. İki tarafın karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

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saldırgan, sopa, taciz, kadına şiddet, ankara, keçiören, polis, şikayetçi