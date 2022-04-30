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Eşini taciz ettiğini iddia ettiği araca sopa ile saldırdı
Eşini taciz ettiğini iddia ettiği araca sopa ile saldırdı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi içindeki sürücünün eşini taciz ettiği iddiasıyla bir araca sopa ile saldırdı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-30T16:48+0300
yaşam
saldırgan
sopa
taciz
kadına şiddet
ankara
keçiören
polis
şikayetçi
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Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kişi sürücüsünün eşini taciz ettiği iddiasıyla bir araca sopa ile saldırdı. Saldırı sonucu sürücü ve araç kaçarken aracın camı kırıldı. İki tarafın karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.
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saldırgan, sopa, taciz, kadına şiddet, ankara, keçiören, polis, şikayetçi

Eşini taciz ettiğini iddia ettiği araca sopa ile saldırdı

16:48 30.04.2022
© İHAEşini taciz ettiğini iddia ettiği araca sopa ile saldırdı
Eşini taciz ettiğini iddia ettiği araca sopa ile saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© İHA
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi içindeki sürücünün eşini taciz ettiği iddiasıyla bir araca sopa ile saldırdı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kişi sürücüsünün eşini taciz ettiği iddiasıyla bir araca sopa ile saldırdı. Saldırı sonucu sürücü ve araç kaçarken aracın camı kırıldı. İki tarafın karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.
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