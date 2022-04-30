https://tr.sputniknews.com/20220430/fenerbahce-spor-kulubunden-trabzonspor-aciklamasi-savcilari-goreve-cagiriyoruz-1055986474.html

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden pankart tepkisi: 'Savcıları göreve çağırıyoruz'

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden pankart tepkisi: 'Savcıları göreve çağırıyoruz'

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında koreografide kullanılan pankart ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli külupten yapılan... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T23:42+0300

2022-04-30T23:42+0300

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trabzonspor

spor

fenerbahçe

savcılık

savcı

pankart

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala 2021-2022 Sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Medical Park Stadyumu tribünlerinde karşılaşma öncesindeki koreografide kullanılan, Fenerbahçe'nin simgesi olan kanaryanın silah namlusunda yer aldığı pankart ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. Savcıların göreve çağırıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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trabzonspor, fenerbahçe, savcılık, savcı, pankart