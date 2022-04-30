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Fenerbahçe Spor Kulübü'nden pankart tepkisi: 'Savcıları göreve çağırıyoruz'
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden pankart tepkisi: 'Savcıları göreve çağırıyoruz'
Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında koreografide kullanılan pankart ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli külupten yapılan... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T23:42+0300
2022-05-01T00:04+0300
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spor
fenerbahçe
savcılık
savcı
pankart
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala 2021-2022 Sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Medical Park Stadyumu tribünlerinde karşılaşma öncesindeki koreografide kullanılan, Fenerbahçe'nin simgesi olan kanaryanın silah namlusunda yer aldığı pankart ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. Savcıların göreve çağırıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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trabzonspor, fenerbahçe, savcılık, savcı, pankart

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden pankart tepkisi: 'Savcıları göreve çağırıyoruz'

23:42 30.04.2022 (güncellendi: 00:04 01.05.2022)
© DHAFenerbahçe Kulübü'nden pankart tepkisi
Fenerbahçe Kulübü'nden pankart tepkisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© DHA
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Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında koreografide kullanılan pankart ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli külupten yapılan açıklamada, "Toplumu kin, nefret ve ayrışmaya sürükleyen bu pankartın, tribünde yer almasına izin verenler hakkında savcıları göreve çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala 2021-2022 Sezonu şampiyonluğunu ilan etti.
Medical Park Stadyumu tribünlerinde karşılaşma öncesindeki koreografide kullanılan, Fenerbahçe'nin simgesi olan kanaryanın silah namlusunda yer aldığı pankart ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı.
Savcıların göreve çağırıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Savcılar göreve! Terör örgütünün duruşunu sahiplenen, takım otobüsümüze yapılan saldırıyı meşrulaştıran, toplumu kin, nefret ve ayrışmaya sürükleyen bu pankartın, tribünde yer almasına izin verenler hakkında savcıları göreve çağırıyoruz! Halkı, taraftarları birbirine düşüren Trabzonspor Kulübü'nün yaptıklarının karşılıksız kalmaması için Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve davet ediyoruz! Bir şehir takımı, milyonlarca taraftarı olan ülkenin değerine saldırıyor! FETÖ ağzıyla konuşuyor, silahlı saldırıya gönderme yapıyor!"
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