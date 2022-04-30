https://tr.sputniknews.com/20220430/finlandiya-cumhurbaskani-niinisto-nato-uyeligi-kararini-12-mayista-aciklayacak-1055978861.html

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, NATO üyeliği kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, NATO üyeliği kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T15:42+0300

2022-04-30T15:42+0300

2022-04-30T15:42+0300

dünya

nato

isveç

finlandiya

sauli niinistö

üyelik

başvuru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055978836_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2fdfd6e712dcf4a3619ac1d532955f34.jpg

Bölgedeki güvenlik durumunun değiştiğini belirten Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüştükten sonra kararını vereceğini kaydetti. Niinistö, Rusya'nın askeri gücünü 'sert şekilde kullanmasının' endişelere neden olduğunu belirtti.'İsveç, 17 ve 21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak'Finlandiya hükümeti ise NATO'ya katılım başvurusuyla ilgili kararını 14 Mayıs'ta açıklayacak. İsveç'in merkezli Expressen gazetesinin haberine göre, İsveç ve Finlandiya, 17-21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak.

https://tr.sputniknews.com/20220428/ingiltere-disisleri-kuresel-bir-nato-olmali-1055916442.html

isveç

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, isveç, finlandiya, sauli niinistö, üyelik, başvuru