https://tr.sputniknews.com/20220430/finlandiya-cumhurbaskani-niinisto-nato-uyeligi-kararini-12-mayista-aciklayacak-1055978861.html
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, NATO üyeliği kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, NATO üyeliği kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T15:42+0300
2022-04-30T15:42+0300
2022-04-30T15:42+0300
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finlandiya
sauli niinistö
üyelik
başvuru
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Bölgedeki güvenlik durumunun değiştiğini belirten Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüştükten sonra kararını vereceğini kaydetti. Niinistö, Rusya'nın askeri gücünü 'sert şekilde kullanmasının' endişelere neden olduğunu belirtti.'İsveç, 17 ve 21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak'Finlandiya hükümeti ise NATO'ya katılım başvurusuyla ilgili kararını 14 Mayıs'ta açıklayacak. İsveç'in merkezli Expressen gazetesinin haberine göre, İsveç ve Finlandiya, 17-21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20220428/ingiltere-disisleri-kuresel-bir-nato-olmali-1055916442.html
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nato, isveç, finlandiya, sauli niinistö, üyelik, başvuru
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, NATO üyeliği kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.
Bölgedeki güvenlik durumunun değiştiğini belirten Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüştükten sonra kararını vereceğini kaydetti. Niinistö, Rusya'nın askeri gücünü 'sert şekilde kullanmasının' endişelere neden olduğunu belirtti.
'İsveç, 17 ve 21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak'
Finlandiya hükümeti ise NATO'ya katılım başvurusuyla ilgili kararını 14 Mayıs'ta açıklayacak. İsveç'in merkezli Expressen gazetesinin haberine göre, İsveç ve Finlandiya, 17-21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak.