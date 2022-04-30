https://tr.sputniknews.com/20220430/fransiz-savunma-sanayi-sirketinden-senegale-16-milyon-dolarlik-satis-1055969998.html

Fransız savunma sanayi şirketinden Senegal'e 16 milyon dolarlık satış

Fransız savunma sanayi şirketinden Senegal'e 16 milyon dolarlık satış

Fransız savunma sanayi şirketi Nexter, Senegal'e değeri 16 milyon dolar olduğu tahmin edilen 8 adet 105 LG top bataryası sattı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T04:22+0300

2022-04-30T04:22+0300

2022-04-30T04:22+0300

dünya

fransa

senegal

silah satışı

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Nexter'dan yapılan yazılı açıklamada, 20 Nisan'da yürürlüğe giren anlaşma kapsamında, Senegal ordusuna 8 adet 105 LG top bataryası ve gerekli mühimmatın satıldığı belirtildi.Açıklamada, 17 kilometre menzile sahip top bataryalarının dakikada 12 atış gerçekleştirebildiği kaydedildi.Bu satışla Nexter, ilk kez doğrudan Senegal'e aracısız ekipman sağlamış oldu.Açıklamada satışın bedeli belirtilmese de yerel basında, Senegal'in top bataryaları için 16 milyon dolar ödediği bilgisi yer aldı.Senegal, ocakta da ABD'den 1250 adet M4A1 tipi piyade tüfeği satın almıştı.ABD ve Fransa'dan alınan askeri ekipmanın, Senegal'in güneyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı grup Casamance Demokratik Güçleri Hareketi'ne (MFDC) karşı kullanılacağı tahmin ediliyor.MFDC, Senegal'in en verimli topraklarının bulunduğu Casamance bölgesinin bağımsızlığı için 1982'den bu yana eylemler düzenliyor.

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fransa, senegal, silah satışı