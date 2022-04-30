https://tr.sputniknews.com/20220430/gazprom-avrupa-rus-gazi-ile-ilgili-tedarik-siparislerini-artiriyor-1055980574.html

Gazprom: Avrupa, Rus gazı ile ilgili tedarik siparişlerini artırıyor

Gazprom: Avrupa, Rus gazı ile ilgili tedarik siparişlerini artırıyor

Rus enerji şirketi Gazprom Sözcüsü Kupriyanov, hafta sonunun başlamasına rağmen Avrupa’nın Rus gazı ile ilgili tedarik siparişlerini artırdığını belirtti. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T17:33+0300

2022-04-30T17:33+0300

2022-04-30T18:25+0300

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Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, bugünkü basın açıklamasında, hafta sonunun başlamasına rağmen Avrupa’nın Rus gazı ile ilgili tedarik siparişlerini artırdığını söyledi.Kupriyanov, “Gazprom, 30 Nisan itibarı ile 71.7 milyon metreküp olan Avrupalı tüketicilerin onaylanmış siparişlerine uygun olarak Ukrayna üzerinden transit geçişi için Rus gazını olağan düzende sağlıyor” diye konuştu.Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü’nün verilerine göre dün oluşturulan siparişlerin toplamı 65.4 milyon metreküp olmuştu.Alman gaz iletim operatörü Gascade’ın verilerine göre ise Almanya'dan Polonya'ya Yamal-Avrupa gaz boru hattından tedarik edilen gaz hacmi, 1.3 milyon metreküp/saat ile azami düzeyde kalmaya devam ediyor.

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gazprom, ukrayna krizi, batı