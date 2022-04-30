https://tr.sputniknews.com/20220430/gozaltina-alinan-chpnin-abd-temsilcisi-yurter-ozcan-serbest-birakildi-1055970990.html
Gözaltına alınan CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan serbest bırakıldı
Gözaltına alınan CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan serbest bırakıldı
Ramazan Bayramı için İstanbul'a gelen CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Özcan, 5 saat gözaltında kaldığını ve... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T07:01+0300
2022-04-30T07:01+0300
2022-04-30T07:01+0300
türkiye
yurter özcan
abd
chp
gözaltı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 5 saat gözaltında tutulduğunu belirten Özcan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Nedim Şener'in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.Özcan, "5 saat gözaltında kaldıktan sonra, ifade verip serbest kaldım. Nedim Şener 2 sene önce aramızda geçen ve kendisini 7500 TL tazminata mahkum ettirdiğim Twitter üzerindeki tartışmadan dolayı beni Savcılığa şikayet etmiş" dedi. Bu şikayet ile ilgili ifade vermesi için kendisine bir tebligat gelmediğini belirten Özcan, "Tebligat gelse zaten ifade verirdim. Tazminat kazandığım bir olaydan dolayı, 2 sene sonra gelen bir şikayet için ifade vermekten niçin kaçayım? Takdir kamuoyuna aittir" ifadelerini kullandı. Odatv’ye konuşan Yurter Özcan, “Tam pasaport kontrolünde hakkımda yakalama kararı olduğu söylendi. Gözaltına alındım. Avukatımı aradım ‘yakalama kararıyla ilgili bir şey e-devlette gözükmüyor’ dedi. Gazeteci Nedim Şener ile iki yıl önce sosyal medyadan tartışmıştım. Aramızda geçen o diyalog nedeniyle şikayette bulunmuş. Halbuki ben tazminat kazanmıştım. Davadan ayrıca şikayette bulunmuş iki sene sonra bu gerekçeyle gözaltına alındım. Aslında iki ay önce Türkiye’ye giriş yapmıştım. Şimdi ise gözaltına alınıp ifademe başvurdular. İfademi verdikten sonra serbest bırakıldım” diye konuştu.
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yurter özcan, abd, chp, gözaltı
Gözaltına alınan CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan serbest bırakıldı
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Ramazan Bayramı için İstanbul'a gelen CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Özcan, 5 saat gözaltında kaldığını ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 5 saat gözaltında tutulduğunu belirten Özcan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Nedim Şener'in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
Özcan, "5 saat gözaltında kaldıktan sonra, ifade verip serbest kaldım. Nedim Şener 2 sene önce aramızda geçen ve kendisini 7500 TL tazminata mahkum ettirdiğim Twitter üzerindeki tartışmadan dolayı beni Savcılığa şikayet etmiş" dedi.
Bu şikayet ile ilgili ifade vermesi için kendisine bir tebligat gelmediğini belirten Özcan, "Tebligat gelse zaten ifade verirdim. Tazminat kazandığım bir olaydan dolayı, 2 sene sonra gelen bir şikayet için ifade vermekten niçin kaçayım? Takdir kamuoyuna aittir" ifadelerini kullandı.
Odatv’ye konuşan Yurter Özcan, “Tam pasaport kontrolünde hakkımda yakalama kararı olduğu söylendi. Gözaltına alındım. Avukatımı aradım ‘yakalama kararıyla ilgili bir şey e-devlette gözükmüyor’ dedi. Gazeteci Nedim Şener ile iki yıl önce sosyal medyadan tartışmıştım. Aramızda geçen o diyalog nedeniyle şikayette bulunmuş. Halbuki ben tazminat kazanmıştım. Davadan ayrıca şikayette bulunmuş iki sene sonra bu gerekçeyle gözaltına alındım. Aslında iki ay önce Türkiye’ye giriş yapmıştım. Şimdi ise gözaltına alınıp ifademe başvurdular. İfademi verdikten sonra serbest bırakıldım” diye konuştu.