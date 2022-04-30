https://tr.sputniknews.com/20220430/gozaltina-alinan-chpnin-abd-temsilcisi-yurter-ozcan-serbest-birakildi-1055970990.html

Gözaltına alınan CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan serbest bırakıldı

Gözaltına alınan CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan serbest bırakıldı

Ramazan Bayramı için İstanbul'a gelen CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Özcan, 5 saat gözaltında kaldığını ve... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T07:01+0300

2022-04-30T07:01+0300

2022-04-30T07:01+0300

türkiye

yurter özcan

abd

chp

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055963256_10:0:1210:675_1920x0_80_0_0_af4526d157091d7ff2f2491d6de39ea3.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 5 saat gözaltında tutulduğunu belirten Özcan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Nedim Şener'in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.Özcan, "5 saat gözaltında kaldıktan sonra, ifade verip serbest kaldım. Nedim Şener 2 sene önce aramızda geçen ve kendisini 7500 TL tazminata mahkum ettirdiğim Twitter üzerindeki tartışmadan dolayı beni Savcılığa şikayet etmiş" dedi. Bu şikayet ile ilgili ifade vermesi için kendisine bir tebligat gelmediğini belirten Özcan, "Tebligat gelse zaten ifade verirdim. Tazminat kazandığım bir olaydan dolayı, 2 sene sonra gelen bir şikayet için ifade vermekten niçin kaçayım? Takdir kamuoyuna aittir" ifadelerini kullandı. Odatv’ye konuşan Yurter Özcan, “Tam pasaport kontrolünde hakkımda yakalama kararı olduğu söylendi. Gözaltına alındım. Avukatımı aradım ‘yakalama kararıyla ilgili bir şey e-devlette gözükmüyor’ dedi. Gazeteci Nedim Şener ile iki yıl önce sosyal medyadan tartışmıştım. Aramızda geçen o diyalog nedeniyle şikayette bulunmuş. Halbuki ben tazminat kazanmıştım. Davadan ayrıca şikayette bulunmuş iki sene sonra bu gerekçeyle gözaltına alındım. Aslında iki ay önce Türkiye’ye giriş yapmıştım. Şimdi ise gözaltına alınıp ifademe başvurdular. İfademi verdikten sonra serbest bırakıldım” diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yurter özcan, abd, chp, gözaltı