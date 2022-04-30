https://tr.sputniknews.com/20220430/halk-otobusunde-maske-tartismasi--1055980857.html
Halk otobüsünde 'maske' tartışması
Halk otobüsünde 'maske' tartışması
Sivas'ta bir kişi, özel halk otobüsünde maske takmayan yolculara tepki gösterdi. 'Ben maske takıyorsam, siz de takacaksınız' diyen kişiyi, diğer yolcular... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T17:45+0300
2022-04-30T17:45+0300
2022-04-30T17:47+0300
türkiye
maske
halk otobüsü
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Sivas'ta bir yolcu özel halk otobüsünde maske takmayanlara tepki gösterdi.Olay, İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Lojmanlar-Üniversite hattında çalışan özel halk otobüsü, tren garı yönüne seyir halindeyken yolculardan biri, maske takmayan diğer yolculara tepki gösterdi.Maskesiz yolculara bağırmaya başlayan kimliği belirsiz kişiyi, otobüstekiler sakinleştirmeye çalıştı.Yolcu, tartıştığı kişilere, 'Ben maske takıyorsam, siz de takacaksınız' diyerek tepki gösterdi. Tartışma, yolcunun otobüsten inmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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maske, halk otobüsü
Halk otobüsünde 'maske' tartışması
17:45 30.04.2022 (güncellendi: 17:47 30.04.2022) Abone ol
Sivas'ta bir kişi, özel halk otobüsünde maske takmayan yolculara tepki gösterdi. 'Ben maske takıyorsam, siz de takacaksınız' diyen kişiyi, diğer yolcular sakinleştirdi.
Sivas'ta bir yolcu özel halk otobüsünde maske takmayanlara tepki gösterdi.
Olay, İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Lojmanlar-Üniversite hattında çalışan özel halk otobüsü, tren garı yönüne seyir halindeyken yolculardan biri, maske takmayan diğer yolculara tepki gösterdi.
Maskesiz yolculara bağırmaya başlayan kimliği belirsiz kişiyi, otobüstekiler sakinleştirmeye çalıştı.
Yolcu, tartıştığı kişilere, 'Ben maske takıyorsam, siz de takacaksınız' diyerek tepki gösterdi. Tartışma, yolcunun otobüsten inmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.