https://tr.sputniknews.com/20220430/halk-otobusunde-maske-tartismasi--1055980857.html

Halk otobüsünde 'maske' tartışması

Halk otobüsünde 'maske' tartışması

Sivas'ta bir kişi, özel halk otobüsünde maske takmayan yolculara tepki gösterdi. 'Ben maske takıyorsam, siz de takacaksınız' diyen kişiyi, diğer yolcular... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T17:45+0300

2022-04-30T17:45+0300

2022-04-30T17:47+0300

türkiye

maske

halk otobüsü

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Sivas'ta bir yolcu özel halk otobüsünde maske takmayanlara tepki gösterdi.Olay, İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Lojmanlar-Üniversite hattında çalışan özel halk otobüsü, tren garı yönüne seyir halindeyken yolculardan biri, maske takmayan diğer yolculara tepki gösterdi.Maskesiz yolculara bağırmaya başlayan kimliği belirsiz kişiyi, otobüstekiler sakinleştirmeye çalıştı.Yolcu, tartıştığı kişilere, 'Ben maske takıyorsam, siz de takacaksınız' diyerek tepki gösterdi. Tartışma, yolcunun otobüsten inmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

türkiye

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maske, halk otobüsü