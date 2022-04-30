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İmamoğlu: Terör örgütü üyesini yakalama görevi devletindir, işe alırken yasal uygulamaları yapıyoruz
İmamoğlu: Terör örgütü üyesini yakalama görevi devletindir, işe alırken yasal uygulamaları yapıyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir çalışanın PKK ile fotoğrafının kamuoyuna yansımasının ardından tutuklanması olayıyla ilgili... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T18:29+0300
2022-04-30T18:29+0300
politika
ekrem imamoğlu
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İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada; söz konusu kişiyi işe alırken tüm yasal uygulamaların gerçekleştirildiğini söyledi.İmamoğlu, Erdoğan'a, "Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb. suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor" dedi.İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:"Cumhurbaşkanı’nın İBB’ye yönelik suçlamalarını dinledim. Belli ki yapamadıkları metroları yapmak, altyapı yatırımlarını tamamlamak yetmemiş. Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki “terörist yakalama” işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler.Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor.Önce “terörist” yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet’ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın.Maşallah yani baksanıza İstanbul emniyeti, haber ajanslarına rakip olmuş. Yargının asıl işi günü geldiğinde bu konular o
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ekrem imamoğlu, recep tayyip erdoğan

İmamoğlu: Terör örgütü üyesini yakalama görevi devletindir, işe alırken yasal uygulamaları yapıyoruz

18:29 30.04.2022
© IBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© IBB/ONUR GUNAL
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir çalışanın PKK ile fotoğrafının kamuoyuna yansımasının ardından tutuklanması olayıyla ilgili İBB'yi hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu, "Terör örgütü üyesini yakalama görevi devletindir, işe alırken yasal uygulamaları yapıyoruz" dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada; söz konusu kişiyi işe alırken tüm yasal uygulamaların gerçekleştirildiğini söyledi.
İmamoğlu, Erdoğan'a, "Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb. suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor" dedi.
İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Cumhurbaşkanı’nın İBB’ye yönelik suçlamalarını dinledim. Belli ki yapamadıkları metroları yapmak, altyapı yatırımlarını tamamlamak yetmemiş. Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki “terörist yakalama” işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler.
Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor.
Önce “terörist” yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet’ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın.
Maşallah yani baksanıza İstanbul emniyeti, haber ajanslarına rakip olmuş. Yargının asıl işi günü geldiğinde bu konular o
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