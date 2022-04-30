Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220430/iraktaki-ayn-el-esad-askeri-ussune-saldiri-1055984221.html
Irak’taki Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne saldırı
Irak’taki Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne saldırı
Irak'ın Anbar vilayetinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T21:28+0300
2022-04-30T21:36+0300
dünya
ayn el esad hava üssü
irak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104098/96/1040989670_0:151:3372:2048_1920x0_80_0_0_cc384dbaa1b247401a7be906c7c5b19f.jpg
Irak’ın Anber vilayetindeki Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne saldırı düzenlendi. ABD’nin konuşlu olduğu askeri üsse düzenlenen saldırıda roketlerin üssün çevresine düştüğü belirtilirken, olayda can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.General Kasım Süleymani’nin 2020 yılının başında Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından, Irak’taki ABD askeri üsleri kimliği belirsiz gruplar tarafından saldırıya maruz kalıyor.
ayn el esad hava üssü
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104098/96/1040989670_641:0:3372:2048_1920x0_80_0_0_9f36ed8fe1255d53efc4dc1dbaa22fb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ayn el esad hava üssü, irak

Irak’taki Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne saldırı

21:28 30.04.2022 (güncellendi: 21:36 30.04.2022)
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIIrak'da ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssü
Irak'da ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
Abone olTelegram
Irak'ın Anbar vilayetinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak’ın Anber vilayetindeki Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne saldırı düzenlendi. ABD’nin konuşlu olduğu askeri üsse düzenlenen saldırıda roketlerin üssün çevresine düştüğü belirtilirken, olayda can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
General Kasım Süleymani’nin 2020 yılının başında Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından, Irak’taki ABD askeri üsleri kimliği belirsiz gruplar tarafından saldırıya maruz kalıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала