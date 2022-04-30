https://tr.sputniknews.com/20220430/iraktaki-ayn-el-esad-askeri-ussune-saldiri-1055984221.html
Irak’taki Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne saldırı
Irak’taki Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne saldırı
Irak'ın Anbar vilayetinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T21:28+0300
2022-04-30T21:28+0300
2022-04-30T21:36+0300
dünya
ayn el esad hava üssü
irak
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Irak’ın Anber vilayetindeki Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne saldırı düzenlendi. ABD’nin konuşlu olduğu askeri üsse düzenlenen saldırıda roketlerin üssün çevresine düştüğü belirtilirken, olayda can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.General Kasım Süleymani’nin 2020 yılının başında Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından, Irak’taki ABD askeri üsleri kimliği belirsiz gruplar tarafından saldırıya maruz kalıyor.
ayn el esad hava üssü
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ayn el esad hava üssü, irak
Irak’taki Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne saldırı
21:28 30.04.2022 (güncellendi: 21:36 30.04.2022) Abone ol
Irak'ın Anbar vilayetinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak’ın Anber vilayetindeki Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne saldırı düzenlendi. ABD’nin konuşlu olduğu askeri üsse düzenlenen saldırıda roketlerin üssün çevresine düştüğü belirtilirken, olayda can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
General Kasım Süleymani’nin 2020 yılının başında Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından, Irak’taki ABD askeri üsleri kimliği belirsiz gruplar tarafından saldırıya maruz kalıyor.