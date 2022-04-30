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İstanbul Valiliği 1 Mayıs’ta kapatılacak yolları duyurdu
İstanbul Valiliği 1 Mayıs’ta kapatılacak yolları duyurdu
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T22:17+0300
2022-04-30T22:17+0300
türkiye
istanbul valiliği
kapalı yollar
1 mayıs
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İstanbul Valiliği'nden tarafından yapılan yazılı açıklamada “İlimizde Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ etkinlikleri kapsamında ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergâhlar çıkarılmıştır” denildi. Yapılan açıklamaya göre Beyoğlu ilçesinde kapatılacak yollar şöyle: Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle: Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar ise şöyle:"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar." Alternatif güzergah olarak ise D-100 Karayolu ile Maltepe Bağdat Caddesi olarak duyuruldu.
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istanbul valiliği, kapalı yollar, 1 mayıs

İstanbul Valiliği 1 Mayıs’ta kapatılacak yolları duyurdu

22:17 30.04.2022
© DHAKapalı yollar
Kapalı yollar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© DHA
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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden tarafından yapılan yazılı açıklamada “İlimizde Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ etkinlikleri kapsamında ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergâhlar çıkarılmıştır” denildi.
Yapılan açıklamaya göre Beyoğlu ilçesinde kapatılacak yollar şöyle:
"Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Hamal Başı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Ensiz Sokak, İnönü Caddesi, Mete Caddesi."

Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle:
"Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu."
Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar ise şöyle:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Alternatif güzergah olarak ise D-100 Karayolu ile Maltepe Bağdat Caddesi olarak duyuruldu.
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