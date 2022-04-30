https://tr.sputniknews.com/20220430/istanbul-valiligi-1-mayista-kapatilacak-yollari-duyurdu-1055985246.html

İstanbul Valiliği 1 Mayıs’ta kapatılacak yolları duyurdu

İstanbul Valiliği 1 Mayıs’ta kapatılacak yolları duyurdu

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T22:17+0300

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türkiye

istanbul valiliği

kapalı yollar

1 mayıs

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İstanbul Valiliği'nden tarafından yapılan yazılı açıklamada “İlimizde Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ etkinlikleri kapsamında ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergâhlar çıkarılmıştır” denildi. Yapılan açıklamaya göre Beyoğlu ilçesinde kapatılacak yollar şöyle: Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle: Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar ise şöyle:"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar." Alternatif güzergah olarak ise D-100 Karayolu ile Maltepe Bağdat Caddesi olarak duyuruldu.

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istanbul valiliği, kapalı yollar, 1 mayıs