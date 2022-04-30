https://tr.sputniknews.com/20220430/izmirde-5-kopegi-zehirli-sosisle-oldurduler-1055979770.html

İzmir'de 5 köpeği zehirli sosisle öldürdüler

İzmir'de 5 köpeği zehirli sosisle öldürdüler

İzmir'in Dikili ilçesinde, zehirli sosis verilen 1'i sahipli, 5 köpek öldü. Semiha Erdener, aralarında kendi köpeği de bulunan hayvanları zehirleyen kişi veya... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T16:34+0300

2022-04-30T16:34+0300

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türkiye

izmir

köpek

zehirleme

dikili

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Dikili'de Semiha Erdener, 27 Nisan sabahı 'Lucky' isimli melez köpeğinin, Cumhuriyet Mahallesi Turan Dursun Caddesi kenarındaki sahilde bulunan bir kafeteryanın önünde, kumsalda zehirlenmiş olarak buldu.Çevrede inceleme yapan Erdener, 4 sokak köpeğinin de benzer şekilde zehirlenerek öldüğünü belirledi. Erdener ve komşuları köpeklerin ölü bulunduğu çevreye bırakılmış zehirli sosisler buldu. Erdener, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.Köpeklerin zehirlenmesi nedeniyle gözyaşlarını tutamayan Semiha Erdener, "Sadece benim değil mahalleliyle beslediğimiz 4 sokak köpeği de zehirleyerek öldürdüler. İnsan nasıl başka bir cana kıyar? Burada can güvenliği yok. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

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dikili

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izmir, köpek, zehirleme, dikili