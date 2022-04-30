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Kahramanmaraş'ta İHA kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı
Kahramanmaraş'ta İHA kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı
Kahramanmaraş'ta insansız hava araçlarının kent genelinde kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nce, insansız hava araçlarının geçici süreyle yasaklandığını duyurdu.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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Kahramanmaraş'ta İHA kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı

00:43 30.04.2022 (güncellendi: 00:44 30.04.2022)
© Fotoğraf : PixabayDrone
Drone - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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Kahramanmaraş'ta insansız hava araçlarının kent genelinde kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nce, insansız hava araçlarının geçici süreyle yasaklandığını duyurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"30 Nisan 2022 Cumartesi 00.01'den 2 Mayıs Pazartesi saat 01.00'a kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde, her ne amaçla olursa olsun ağırlığına ve irtifasına bakılmaksızın her çeşit ve her sınıftaki insansız hava aracının uçurulması Valilik oluru ile yasaklanmıştır."
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