https://tr.sputniknews.com/20220430/karsi-seride-gecen-minibus-taksiye-carpti-4-yarali-1055972969.html

Karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı: 4 yaralı

Karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı: 4 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da içinde 6 yolcu bulunan minibüs, refüjdeki demir bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçerek taksiye çarptı. Bir motosikletlinin de... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T10:22+0300

2022-04-30T10:22+0300

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yaşam

kaza

minibüs

istanbul

çarpışma

yaralı

motorsiklet

taksi

polis

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarptı. Bir motosikletli de taksiye çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldıKazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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kaza, minibüs, istanbul, çarpışma, yaralı, motorsiklet, taksi, polis