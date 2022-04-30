https://tr.sputniknews.com/20220430/karsi-seride-gecen-minibus-taksiye-carpti-4-yarali-1055972969.html
Karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı: 4 yaralı
Karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı: 4 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da içinde 6 yolcu bulunan minibüs, refüjdeki demir bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçerek taksiye çarptı. Bir motosikletlinin de... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T10:22+0300
2022-04-30T10:22+0300
2022-04-30T10:23+0300
yaşam
kaza
minibüs
istanbul
çarpışma
yaralı
motorsiklet
taksi
polis
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarptı. Bir motosikletli de taksiye çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldıKazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/tem-otoyolunda-zincirleme-kaza-1-yarali-1055459218.html
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kaza, minibüs, istanbul, çarpışma, yaralı, motorsiklet, taksi, polis
Karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı: 4 yaralı
10:22 30.04.2022 (güncellendi: 10:23 30.04.2022) Abone ol
İstanbul Eyüpsultan'da içinde 6 yolcu bulunan minibüs, refüjdeki demir bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçerek taksiye çarptı. Bir motosikletlinin de taksiye çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarptı. Bir motosikletli de taksiye çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi, itfaiye ve polis sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.