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Körfezde bayram trafiği başladı
Körfezde bayram trafiği başladı
Ramazan Bayramı tatili öncesinde Balıkesir Edremit Körfezi’nde yola koyulan tatilciler nedeniyle trafik yoğunluğu artmaya başladı. Yoğunluğun başladığı... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T01:24+0300
2022-04-30T01:24+0300
türkiye
balıkesir
trafik
ramazan bayramı
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Ramazan Bayramı öncesi tatili fırsat bilen vatandaşlar, yollara akın etti. Tatil yoğunluğu öncesi kazaların önüne geçebilmek için trafikte denetimler sıkılaştırıldı.Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer'in katıldığı denetim, yolun Edremit ilçesi Vakıflar mevkisinde yapıldı.Trafikte bayram yoğunluğunun yaşandığı ilk saatlerde denetimlere katılan Vali Şıldak vatandaşları trafikte daha dikkatli olmaya davet etti.Trafik denetimleri için durdurulan araçlarda vatandaşlar ile sohbet eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak bir kaza yaşamadan sağlıklı, emniyetli bir şekilde trafikte yol almalarını sağlamayı, onlara uyarıda bulunmayı, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Bu kampanyalarda kullanılan sloganlarda 'Trafikte her yıl daha iyiye', 'Kırmızı düdük', 'Kemerim hep aklımda', 'Yayalar kırmızı çizgimiz', 'Yol ver hayata', 'Bir hareketin bakar hayata' ve bugün de vatandaşlarımıza 'Bayramım kemerli olsun' diyoruz. Edremit girişinde Balıkesir-İzmir-Edremit üzerinden Çanakkale'ye transit akışı sağlayan bu yoğunlukta çok sayıda aracı durdurarak onlara bilgilendirmede bulunduk" dedi.Trafik yoğunluğuna dikkat çeken Vali Şıldak, "Yoğun bir trafik olacak. Havaların ısınmasıyla erken bir yaz tatili moduna girdi insanlarımız. Lütfen emniyet kemerimizi takalım, arka koltukta bulunan yolcularımız için de muhakkak emniyet kemeri takalım. 12 yaşından küçük çocukları kesinlikle ön koltukta bulundurmayalım, bebek konumundaki çocuklarımızı da bebek koltuğunda emniyetli bir şekilde taşıyalım" dedi.Vali Şıldak ve beraberindekiler durdurulan otomobilde bulunanların bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Araçlardaki çocuklara da oyuncak hediye edildi.
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balıkesir, trafik, ramazan bayramı

Körfezde bayram trafiği başladı

01:24 30.04.2022
© İHA / EMRAH ELMASRamazan Bayramı tatili öncesinde Balıkesir Edremit Körfezi’nde yola koyulan tatilciler nedeniyle trafik yoğunluğu artmaya başladı. Yoğunluğun başladığı saatlerde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak trafik denetimlerine katılarak vatandaşlara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.
Ramazan Bayramı tatili öncesinde Balıkesir Edremit Körfezi’nde yola koyulan tatilciler nedeniyle trafik yoğunluğu artmaya başladı. Yoğunluğun başladığı saatlerde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak trafik denetimlerine katılarak vatandaşlara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© İHA / EMRAH ELMAS
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Ramazan Bayramı tatili öncesinde Balıkesir Edremit Körfezi’nde yola koyulan tatilciler nedeniyle trafik yoğunluğu artmaya başladı. Yoğunluğun başladığı saatlerde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak trafik denetimlerine katılarak vatandaşlara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.
Ramazan Bayramı öncesi tatili fırsat bilen vatandaşlar, yollara akın etti. Tatil yoğunluğu öncesi kazaların önüne geçebilmek için trafikte denetimler sıkılaştırıldı.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer'in katıldığı denetim, yolun Edremit ilçesi Vakıflar mevkisinde yapıldı.
Trafikte bayram yoğunluğunun yaşandığı ilk saatlerde denetimlere katılan Vali Şıldak vatandaşları trafikte daha dikkatli olmaya davet etti.
Trafik denetimleri için durdurulan araçlarda vatandaşlar ile sohbet eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak bir kaza yaşamadan sağlıklı, emniyetli bir şekilde trafikte yol almalarını sağlamayı, onlara uyarıda bulunmayı, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Bu kampanyalarda kullanılan sloganlarda 'Trafikte her yıl daha iyiye', 'Kırmızı düdük', 'Kemerim hep aklımda', 'Yayalar kırmızı çizgimiz', 'Yol ver hayata', 'Bir hareketin bakar hayata' ve bugün de vatandaşlarımıza 'Bayramım kemerli olsun' diyoruz. Edremit girişinde Balıkesir-İzmir-Edremit üzerinden Çanakkale'ye transit akışı sağlayan bu yoğunlukta çok sayıda aracı durdurarak onlara bilgilendirmede bulunduk" dedi.
Trafik yoğunluğuna dikkat çeken Vali Şıldak, "Yoğun bir trafik olacak. Havaların ısınmasıyla erken bir yaz tatili moduna girdi insanlarımız. Lütfen emniyet kemerimizi takalım, arka koltukta bulunan yolcularımız için de muhakkak emniyet kemeri takalım. 12 yaşından küçük çocukları kesinlikle ön koltukta bulundurmayalım, bebek konumundaki çocuklarımızı da bebek koltuğunda emniyetli bir şekilde taşıyalım" dedi.
Vali Şıldak ve beraberindekiler durdurulan otomobilde bulunanların bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Araçlardaki çocuklara da oyuncak hediye edildi.
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