https://tr.sputniknews.com/20220430/kuzey-kibrista-koalisyon-ortaklarindan-dp-ve-ydp-hukumete-guvenoyu-vermeme-karari-aldi-1055968524.html
Kuzey Kıbrıs'ta koalisyon ortaklarından DP ve YDP, hükümete güvenoyu vermeme kararı aldı
Kuzey Kıbrıs'ta koalisyon ortaklarından DP ve YDP, hükümete güvenoyu vermeme kararı aldı
Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinde yer alan YDP ile DP, hükümete... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
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kuzey kıbrıs
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YDP ve DP, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında 25 Nisan'da kurulan UBP-DP-YDP hükümeti için yarın Cumhuriyet Meclisi'nde yapılacak güven oylamasına katılmayacak.YDP Parti Meclisi toplantısının ardından Genel Başkan Erhan Arıklı ve Milletvekili Talip Atalay , açıklama yaptı.
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kuzey kıbrıs, meclis
Kuzey Kıbrıs'ta koalisyon ortaklarından DP ve YDP, hükümete güvenoyu vermeme kararı aldı
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Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinde yer alan YDP ile DP, hükümete güvenoyu vermeme kararı aldı.
YDP ve DP, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında 25 Nisan'da kurulan UBP-DP-YDP hükümeti için yarın Cumhuriyet Meclisi'nde yapılacak güven oylamasına katılmayacak.
YDP Parti Meclisi toplantısının ardından Genel Başkan Erhan Arıklı ve Milletvekili Talip Atalay , açıklama yaptı.