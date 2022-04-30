https://tr.sputniknews.com/20220430/kuzey-koreden-onleyici-guc-olarak-nukleer-silah-kullanma-uyarisi-1055974246.html
Kuzey Kore’den, önleyici güç olarak nükleer silah kullanma uyarısı
Kuzey Kore’den, önleyici güç olarak nükleer silah kullanma uyarısı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dış tehditlere karşı nükleer silahları “önleyici” güç olarak kullanacakları uyarısını yaptı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T11:33+0300
2022-04-30T11:33+0300
2022-04-30T11:34+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
ulusal çıkar
pyongyang
askeri geçit töreni
nükleer silah
füze
kıtalararası balistik füze
savunma
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim’in “Gerekirse düşman güçlerin sürekli artan nükleer tehditleri de dahil olmak üzere tüm tehlikeli girişim ve hareketleri önceden ve tamamen engellemek için nükleer silahları geliştirmeye kati surette” devam edeceğini bildirdi.Ulusal çıkarları koruma sözüHafta başında düzenlenen ve Kuzey Kore’nin balistik füzeler dahil son aylarda geliştirdiği silahları sergilediği geçit töreni için askeri yetkilileri tebrik eden Kim, ulusal çıkarları koruma sözü verdi.Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 90. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, başkent Pyongyang merkezinde 26 Nisan’da düzenlenen askeri geçit töreninde, Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füzesi Hwasong-17 dahil 250’den fazla askeri teçhizatın sergilendiği duyurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220412/pasifikte-yeni-gerilim-abd-kuzey-kore-gerekcesiyle-kore-yarimadasi-acigina-ucak-gemisi-gonderdi-1055496193.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, ulusal çıkar, pyongyang, askeri geçit töreni, nükleer silah, füze, kıtalararası balistik füze, savunma
Kuzey Kore’den, önleyici güç olarak nükleer silah kullanma uyarısı
11:33 30.04.2022 (güncellendi: 11:34 30.04.2022) Abone ol
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dış tehditlere karşı nükleer silahları “önleyici” güç olarak kullanacakları uyarısını yaptı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim’in “Gerekirse düşman güçlerin sürekli artan nükleer tehditleri de dahil olmak üzere tüm tehlikeli girişim ve hareketleri önceden ve tamamen engellemek için nükleer silahları geliştirmeye kati surette” devam edeceğini bildirdi.
Ulusal çıkarları koruma sözü
Hafta başında düzenlenen ve Kuzey Kore’nin balistik füzeler dahil son aylarda geliştirdiği silahları sergilediği geçit töreni için askeri yetkilileri tebrik eden Kim, ulusal çıkarları koruma sözü verdi.
Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 90. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, başkent Pyongyang merkezinde 26 Nisan’da düzenlenen askeri geçit töreninde, Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füzesi Hwasong-17 dahil 250’den fazla askeri teçhizatın sergilendiği duyurulmuştu.