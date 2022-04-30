https://tr.sputniknews.com/20220430/kuzey-koreden-onleyici-guc-olarak-nukleer-silah-kullanma-uyarisi-1055974246.html

Kuzey Kore’den, önleyici güç olarak nükleer silah kullanma uyarısı

Kuzey Kore’den, önleyici güç olarak nükleer silah kullanma uyarısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dış tehditlere karşı nükleer silahları “önleyici” güç olarak kullanacakları uyarısını yaptı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

ulusal çıkar

pyongyang

askeri geçit töreni

nükleer silah

füze

kıtalararası balistik füze

savunma

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim’in “Gerekirse düşman güçlerin sürekli artan nükleer tehditleri de dahil olmak üzere tüm tehlikeli girişim ve hareketleri önceden ve tamamen engellemek için nükleer silahları geliştirmeye kati surette” devam edeceğini bildirdi.Ulusal çıkarları koruma sözüHafta başında düzenlenen ve Kuzey Kore’nin balistik füzeler dahil son aylarda geliştirdiği silahları sergilediği geçit töreni için askeri yetkilileri tebrik eden Kim, ulusal çıkarları koruma sözü verdi.Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 90. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, başkent Pyongyang merkezinde 26 Nisan’da düzenlenen askeri geçit töreninde, Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füzesi Hwasong-17 dahil 250’den fazla askeri teçhizatın sergilendiği duyurulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220412/pasifikte-yeni-gerilim-abd-kuzey-kore-gerekcesiyle-kore-yarimadasi-acigina-ucak-gemisi-gonderdi-1055496193.html

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, ulusal çıkar, pyongyang, askeri geçit töreni, nükleer silah, füze, kıtalararası balistik füze, savunma