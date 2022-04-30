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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220430/lavrov-rusyanin-operasyonu-dunyanin-batinin-yeni-somurgeci-baskisindan-kurtulmasina-katki-sunuyor-1055972401.html
Lavrov: Rusya’nın operasyonu dünyanın Batı’nın yeni sömürgeci baskısından kurtulmasına katkı sunuyor
Lavrov: Rusya’nın operasyonu dünyanın Batı’nın yeni sömürgeci baskısından kurtulmasına katkı sunuyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun dünyayı Batı'nın yeni sömürgeci baskısından kurtarma sürecine katkıda... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T09:35+0300
2022-04-30T09:35+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
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Xinhua haber ajansına verdiği röportajda Lavrov, Ukrayna'daki özel operasyonunun dünyayı Batı'nın yeni sömürgeci baskısından kurtarılmasına katkısı olduğunu belirtti.İç ve dış politikada bağımsız tutum sergileyen ülkelere Batı tarafından en kaba yöntemlerle baskı uygulanmaya çalışıldığını kaydeden Lavrov, “Bu sadece Rusya için böyle değil. Asya-Pasifik bölgesinde ‘blok düşüncesinin’ nasıl empoze edildiğini görüyoruz... Eskimiş ‘Monroe Doktrini’ ruhuyla, ABD, Latin Amerika'da nasıl ve hangi standartlarda yaşanacağını dikte etmeye çalışıyor... Belarus üzerindeki bitmek tükenmek bilmeyen baskı da buna örnek. Bu liste böyle uzatılabilir…” dedi.
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sergey lavrov, rusya, ukrayna krizi, ukrayna

Lavrov: Rusya’nın operasyonu dünyanın Batı’nın yeni sömürgeci baskısından kurtulmasına katkı sunuyor

09:35 30.04.2022
© REUTERS / Alexander ZemlianichenkoSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© REUTERS / Alexander Zemlianichenko
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun dünyayı Batı'nın yeni sömürgeci baskısından kurtarma sürecine katkıda bulunduğunu söyledi.
Xinhua haber ajansına verdiği röportajda Lavrov, Ukrayna'daki özel operasyonunun dünyayı Batı'nın yeni sömürgeci baskısından kurtarılmasına katkısı olduğunu belirtti.
İç ve dış politikada bağımsız tutum sergileyen ülkelere Batı tarafından en kaba yöntemlerle baskı uygulanmaya çalışıldığını kaydeden Lavrov, “Bu sadece Rusya için böyle değil. Asya-Pasifik bölgesinde ‘blok düşüncesinin’ nasıl empoze edildiğini görüyoruz... Eskimiş ‘Monroe Doktrini’ ruhuyla, ABD, Latin Amerika'da nasıl ve hangi standartlarda yaşanacağını dikte etmeye çalışıyor... Belarus üzerindeki bitmek tükenmek bilmeyen baskı da buna örnek. Bu liste böyle uzatılabilir…” dedi.
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