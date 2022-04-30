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MEB'in fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB'in fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personeli için ek yerleştirme sonuçları belli oldu. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T05:42+0300
2022-04-30T05:42+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı (meb)
yerleştirme
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, adayların sonuçlara "https://pbs.meb.gov.tr/sonuc" adresinden kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak erişebileceği bildirildi.Açıklamada, "Bu kapsamda alınan başvurular sonrasında, münhal durumda bulunan 63 sözleşmeli fizyoterapist, 333 sözleşmeli destek personeli (aşçı) ve 1255 sözleşmeli destek personeli (aşçı yardımcısı) pozisyonlarında olmak üzere toplam 1651 sözleşmeli pozisyonun tamamına yerleştirme yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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milli eğitim bakanlığı (meb), yerleştirme

MEB'in fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna ek yerleştirme sonuçları açıklandı

05:42 30.04.2022
© AAMilli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personeli için ek yerleştirme sonuçları belli oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, adayların sonuçlara "https://pbs.meb.gov.tr/sonuc" adresinden kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak erişebileceği bildirildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda alınan başvurular sonrasında, münhal durumda bulunan 63 sözleşmeli fizyoterapist, 333 sözleşmeli destek personeli (aşçı) ve 1255 sözleşmeli destek personeli (aşçı yardımcısı) pozisyonlarında olmak üzere toplam 1651 sözleşmeli pozisyonun tamamına yerleştirme yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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