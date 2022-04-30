https://tr.sputniknews.com/20220430/motosikletlere-avrasya-tunelinden-gecis-izni-1055972164.html
Motosikletlere Avrasya Tüneli'nden geçiş izni
Motosikletlere Avrasya Tüneli'nden geçiş izni
Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs'tan itibaren motosikletler de kullanabilecek, tünelden motorlu bisikletler ile elektrikli skuterlar ise geçemeyecek. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T09:26+0300
2022-04-30T09:26+0300
2022-04-30T09:32+0300
türkiye
motor
avrasya tüneli
geçiş
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
resmi gazete
kurye
moto kurye
motorsiklet
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün Avrasya Tüneli'ne ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Hangi taşıtlar geçebilecek?Karara göre, yap, işlet, devret modeli ile ihale edilen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi (Avrasya Tüneli) Projesi kapsamında, 1 Mayıs'tan itibaren azami tasarım hızı saatte 45 kilometre, silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli, sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ile net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtların tünelden geçişine izin verilmesi kararlaştırıldı.Öte yandan, motorlu bisikletler ile elektrikli skuterların tünelden geçişine izin verilmemesine karar verildi.
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motor, avrasya tüneli, geçiş, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, resmi gazete, kurye, moto kurye, motorsiklet
Motosikletlere Avrasya Tüneli'nden geçiş izni
09:26 30.04.2022 (güncellendi: 09:32 30.04.2022) Abone ol
Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs'tan itibaren motosikletler de kullanabilecek, tünelden motorlu bisikletler ile elektrikli skuterlar ise geçemeyecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün Avrasya Tüneli'ne ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hangi taşıtlar geçebilecek?
Karara göre, yap, işlet, devret modeli ile ihale edilen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi (Avrasya Tüneli) Projesi kapsamında, 1 Mayıs'tan itibaren azami tasarım hızı saatte 45 kilometre, silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli, sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ile net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtların tünelden geçişine izin verilmesi kararlaştırıldı.
Öte yandan, motorlu bisikletler ile elektrikli skuterların tünelden geçişine izin verilmemesine karar verildi.