https://tr.sputniknews.com/20220430/motosikletlere-avrasya-tunelinden-gecis-izni-1055972164.html

Motosikletlere Avrasya Tüneli'nden geçiş izni

Motosikletlere Avrasya Tüneli'nden geçiş izni

Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs'tan itibaren motosikletler de kullanabilecek, tünelden motorlu bisikletler ile elektrikli skuterlar ise geçemeyecek. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T09:26+0300

2022-04-30T09:26+0300

2022-04-30T09:32+0300

türkiye

motor

avrasya tüneli

geçiş

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

resmi gazete

kurye

moto kurye

motorsiklet

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün Avrasya Tüneli'ne ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Hangi taşıtlar geçebilecek?Karara göre, yap, işlet, devret modeli ile ihale edilen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi (Avrasya Tüneli) Projesi kapsamında, 1 Mayıs'tan itibaren azami tasarım hızı saatte 45 kilometre, silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli, sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ile net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtların tünelden geçişine izin verilmesi kararlaştırıldı.Öte yandan, motorlu bisikletler ile elektrikli skuterların tünelden geçişine izin verilmemesine karar verildi.

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