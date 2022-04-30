https://tr.sputniknews.com/20220430/osmaniyede-baba-siddeti-esini-ve-oglunu-oldurdu-1055969500.html

Osmaniye’de baba şiddeti: Eşini ve oğlunu öldürdü

Osmaniye’de baba şiddeti: Eşini ve oğlunu öldürdü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir baba, eşine ve oğluna tabanca ile kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybetti... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T02:26+0300

2022-04-30T02:26+0300

2022-04-30T02:26+0300

türkiye

osmaniye

cinayet

baba

anne

kadın

çocuk

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Osmaniye'de bir erkek, hem eşini, hem de çocuğunu katletti.Olay, Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Ömer Sevimli nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sevimli yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Ayşe Sevimli ve oğlu Mehmet Sevimli’ye kurşun yağdırdı.Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mehmet Sevimli ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevimli de hayatını kaybetti.Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ömer Sevimli’yi yakalama çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, olay yerinden hafif ticari araçla kaçan Sevimli’nin aracı Çerçioğlu köyü yeşil mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ekiplerinin cinayet zanlısı Ömer Sevimli’yi arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

türkiye

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osmaniye, cinayet, baba, anne, kadın, çocuk