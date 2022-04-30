https://tr.sputniknews.com/20220430/prof-dr-osman-muftuoglu-muazzam-bir-saglik-altyapimiz-var-1055976627.html

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Muazzam bir sağlık altyapımız var

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Muazzam bir sağlık altyapımız var

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Muazzam bir sağlık altyapımız var. Sağlık teknolojisinde lider ülkelerden biriyiz. Devlet hastanelerimiz bile son derece kaliteli... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T13:56+0300

2022-04-30T13:56+0300

2022-04-30T13:56+0300

türkiye

osman müftüoğlu

sağlık bakanlığı

hastane

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Özellikle Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Asya için olağanüstü kalitemiz ve oldukça makul fiyatlarımız ile ciddi bir sağlık turizmi atağı yapabiliriz" diyen Müftüoğlu, Hürriyet'teki yazısının devamında şunları kaydetti:"Bütün mesele Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın birlikte geliştireceği ulusal bir projenin oluşturulmasıyla ilgili. Sağlık hizmetlerinde ulaştığımız nokta tek cümleyle muazzam ve mükemmeldir.Rahmetli Özallı yıllarda başlayan, 80’li yılların özelleştirilmiş sağlık hizmeti çabası bugün neredeyse Avrupa’nın tamamı ile boy ölçüşebilecek, Amerika ve Uzak Asya ile yarışa girebilecek düzeydedir. Sağlık turizmi pahalı bir turizmdir. Ülkemize farklı nedenlerle gelen (saç ekimi, estetik diş uygulamaları, plastik ve estetik cerrahi uygulamalar...) sağlık sorunlarına çözüm arayışındaki turistlerin yapacakları harcamalar, tatil için gelen turistlere oranla çok daha fazladır. Eğer döviz açığı problemimizi halletmek istiyorsak, eğer katma değeri yüksek bir turizm organizasyonu daha düşünüyorsak sağlık turizmi için yapılacak daha ciddi organizasyonlar ve uluslararası tanıtım çabaları düşündüğümüzden çok daha fazla döviz geliri elde etmemizi sağlayabilir."

türkiye

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osman müftüoğlu, sağlık bakanlığı, hastane