https://tr.sputniknews.com/20220430/putin-dhc-ve-lhcdeki-gonulluleri-desteklemeyi-ongoren-kararnameyi-imzaladi-1055981130.html
Putin, DHC ve LHC’deki gönüllüleri desteklemeyi öngören kararnameyi imzaladı
Putin, DHC ve LHC’deki gönüllüleri desteklemeyi öngören kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki göünüllü faaliyetlerin desteklenmesi ve gönüllülerin özel askeri operasyon... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T17:55+0300
2022-04-30T17:55+0300
2022-04-30T17:57+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
donetsk
lugansk
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Belgeye göre, Rusya Federal Gençlik İşleri Ajansı (Rosmolodej), Gönüllü Merkezleri Derneği ile birlikte Donbass’taki faaliyetler için gönüllülerin seçilmesi ve eğitilmesi prosedürünü belirlemekle görevlendirilirken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Savunma Bakanlığı’na, gönüllülerin için güvenli ve organize bir sınır geçişi prosedürü sağlama talimatı verildi.Kararnameye göre gönüllüler, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Ukrayna topraklarında yürütülen özel askeri operasyon sırasında hayatlarını kaybetmeleri durumunda ailelerine 5 milyon ruble, yaralanmaları durumunda ise 3 milyon ruble ödeme yapılacak.
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vladimir putin, rusya, donetsk, lugansk
Putin, DHC ve LHC’deki gönüllüleri desteklemeyi öngören kararnameyi imzaladı
17:55 30.04.2022 (güncellendi: 17:57 30.04.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki göünüllü faaliyetlerin desteklenmesi ve gönüllülerin özel askeri operasyon bölgesinde hayatlarını kaybetmeleri durumunda ailelerine 5 milyon ruble ödeme yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Belgeye göre, Rusya Federal Gençlik İşleri Ajansı (Rosmolodej), Gönüllü Merkezleri Derneği ile birlikte Donbass’taki faaliyetler için gönüllülerin seçilmesi ve eğitilmesi prosedürünü belirlemekle görevlendirilirken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Savunma Bakanlığı’na, gönüllülerin için güvenli ve organize bir sınır geçişi prosedürü sağlama talimatı verildi.
Kararnameye göre gönüllüler, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Ukrayna topraklarında yürütülen özel askeri operasyon sırasında hayatlarını kaybetmeleri durumunda ailelerine 5 milyon ruble, yaralanmaları durumunda ise 3 milyon ruble ödeme yapılacak.