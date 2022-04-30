https://tr.sputniknews.com/20220430/putin-dhc-ve-lhcdeki-gonulluleri-desteklemeyi-ongoren-kararnameyi-imzaladi-1055981130.html

Putin, DHC ve LHC’deki gönüllüleri desteklemeyi öngören kararnameyi imzaladı

Putin, DHC ve LHC’deki gönüllüleri desteklemeyi öngören kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki göünüllü faaliyetlerin desteklenmesi ve gönüllülerin özel askeri operasyon... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T17:55+0300

2022-04-30T17:55+0300

2022-04-30T17:57+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

donetsk

lugansk

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Belgeye göre, Rusya Federal Gençlik İşleri Ajansı (Rosmolodej), Gönüllü Merkezleri Derneği ile birlikte Donbass’taki faaliyetler için gönüllülerin seçilmesi ve eğitilmesi prosedürünü belirlemekle görevlendirilirken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Savunma Bakanlığı’na, gönüllülerin için güvenli ve organize bir sınır geçişi prosedürü sağlama talimatı verildi.Kararnameye göre gönüllüler, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Ukrayna topraklarında yürütülen özel askeri operasyon sırasında hayatlarını kaybetmeleri durumunda ailelerine 5 milyon ruble, yaralanmaları durumunda ise 3 milyon ruble ödeme yapılacak.

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vladimir putin, rusya, donetsk, lugansk