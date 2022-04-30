https://tr.sputniknews.com/20220430/roscosmos-baskani-rusyanin-uui-calismalarinin-bitis-tarihi-icin-karar-verildi-1055980021.html

Roscosmos Başkanı: Rusya'nın UUİ çalışmalarının bitiş tarihi için karar verildi

Roscosmos Başkanı: Rusya'nın UUİ çalışmalarının bitiş tarihi için karar verildi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) çalışmalarının bitiş tarihi için kararın verildiğini... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T17:03+0300

2022-04-30T17:03+0300

2022-04-30T17:03+0300

dünya

rusya

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Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rusya'nın UUİ’ndaki çalışmalarının bitiş tarihi için kararın verildiğini, fakat tarihi kamuya açıklama zorunluluğunun olmadığını söyledi.“Önerilerimizi hazırladık, hükümete ve Devlet Başkanı’na gönderildi. Karar alınmış durumda. Onu kamuya açıklama zorunluluğumuz bulunmuyor” diyen Rogozin, ayrıca Rus tarafının işin bitiminden bir yıl önce UUİ ortaklarını bu konuda bilgilendireceğini, bu sürenin uluslararası yükümlülüklerde öngörüldüğünü kaydetti.Rogozin daha önce Rusya’nın UUİ’nun geleceği ile ilgili kararını, ülkedeki ve etrafındaki duruma göre vereceğini açıklamıştı.Rusya Bilimler Akademisi’nin Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nden kıdemli uzman Natan Eysmont, 17 Nisan’da Rusya’nın projeden ayrılma kararı vermesi durumunda UUİ işletilmesinin neredeyse imkansız hale geleceğini belirtmişti.Aynı tarihte Roscosmos yöneticelerinden biri olan Rus kozmonot Sergey Krikalev, UUİ’nda çalışmaların verimli olması için Rus ve Amerikalı uzmanların uzayda işbirliği yapmasının gerekli olduğunu ifade etmişti.

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