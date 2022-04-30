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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220430/rusya-abd-ile-stratejik-diyalog-ukraynadaki-operasyondan-sonra-mumkun-1055974823.html
Rusya: ABD ile stratejik diyalog Ukrayna’daki operasyondan sonra mümkün
Rusya: ABD ile stratejik diyalog Ukrayna’daki operasyondan sonra mümkün
Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, ABD ile stratejik istikrar konusundaki diyaloğa dönülmesinin, Ukrayna’daki özel... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T12:17+0300
2022-04-30T12:17+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
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Rus basınına konuşan Yermakov, “Şu an itibarıyla öyle bir durum söz konusu ki, ABD ile stratejik istikrara yönelik herhangi bir müzakere olasılığı konusunda konuşmaya gerek yok. Ne yazık ki, Washington'un tüm eylemleri taban tabana zıt yönde” dedi.Şu anda bu yönde diyaloğun ‘dondurulmuş’ durumda olduğunu kaydeden Yermakov, Rusya ile ABD arasındaki stratejik gündeme yönelik tam kapsamlı müzakere olasılıklarını konuşmaya dönülmesinin ancak özel operasyon kapsamındaki görevlerin tamamının yerine getirilmesinden sonra mümkün olduğunu belirtti.Yermakov, Washington’ın Kiev rejimini kendi amaçlarına ulaşmak için kullandığını söyledi.'Ukrayna ile müzakerelerin devam etmesinden yanayız'Zor geçmelerine rağmen Ukrayna ile olan müzakerelerin devam etmesinden yana olduklarını belirten Lavrov, Kiev’in Batılı destekçilerinin saldırgan söylemleri ve kışkırtıcı eylemlerinin müzakereleri engellediğini ekledi.Müzakere sürecinin karmaşık hale getirilmesi için Buça’da kanlı bir provokasyon gerçekleştirildiğine dikkat çeken Lavrov’a göre, anlaşmaya varmak ancak Kiev’in uzaktaki danışmanları değil Ukrayna halkının çıkarları üzerinden hareket etmesi durumunda mümkün olacak.
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rusya, ukrayna, abd

Rusya: ABD ile stratejik diyalog Ukrayna’daki operasyondan sonra mümkün

12:17 30.04.2022
© Sputnik / Павел Львов / Fotoğraf bankasına girDonbass operasyonu- Sivillerin tahliyesi
Donbass operasyonu- Sivillerin tahliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© Sputnik / Павел Львов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, ABD ile stratejik istikrar konusundaki diyaloğa dönülmesinin, Ukrayna’daki özel operasyon kapsamındaki görevlerin tamamlanmasının ardından mümkün olduğunu söyledi.
Rus basınına konuşan Yermakov, “Şu an itibarıyla öyle bir durum söz konusu ki, ABD ile stratejik istikrara yönelik herhangi bir müzakere olasılığı konusunda konuşmaya gerek yok. Ne yazık ki, Washington'un tüm eylemleri taban tabana zıt yönde” dedi.
Şu anda bu yönde diyaloğun ‘dondurulmuş’ durumda olduğunu kaydeden Yermakov, Rusya ile ABD arasındaki stratejik gündeme yönelik tam kapsamlı müzakere olasılıklarını konuşmaya dönülmesinin ancak özel operasyon kapsamındaki görevlerin tamamının yerine getirilmesinden sonra mümkün olduğunu belirtti.
Yermakov, Washington’ın Kiev rejimini kendi amaçlarına ulaşmak için kullandığını söyledi.

'Ukrayna ile müzakerelerin devam etmesinden yanayız'

Zor geçmelerine rağmen Ukrayna ile olan müzakerelerin devam etmesinden yana olduklarını belirten Lavrov, Kiev’in Batılı destekçilerinin saldırgan söylemleri ve kışkırtıcı eylemlerinin müzakereleri engellediğini ekledi.
Müzakere sürecinin karmaşık hale getirilmesi için Buça’da kanlı bir provokasyon gerçekleştirildiğine dikkat çeken Lavrov’a göre, anlaşmaya varmak ancak Kiev’in uzaktaki danışmanları değil Ukrayna halkının çıkarları üzerinden hareket etmesi durumunda mümkün olacak.
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