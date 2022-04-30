https://tr.sputniknews.com/20220430/rusya-abd-ile-stratejik-diyalog-ukraynadaki-operasyondan-sonra-mumkun-1055974823.html

Rusya: ABD ile stratejik diyalog Ukrayna’daki operasyondan sonra mümkün

Rusya: ABD ile stratejik diyalog Ukrayna’daki operasyondan sonra mümkün

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, ABD ile stratejik istikrar konusundaki diyaloğa dönülmesinin, Ukrayna’daki özel... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T12:17+0300

2022-04-30T12:17+0300

2022-04-30T12:17+0300

ukrayna krizi

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Rus basınına konuşan Yermakov, “Şu an itibarıyla öyle bir durum söz konusu ki, ABD ile stratejik istikrara yönelik herhangi bir müzakere olasılığı konusunda konuşmaya gerek yok. Ne yazık ki, Washington'un tüm eylemleri taban tabana zıt yönde” dedi.Şu anda bu yönde diyaloğun ‘dondurulmuş’ durumda olduğunu kaydeden Yermakov, Rusya ile ABD arasındaki stratejik gündeme yönelik tam kapsamlı müzakere olasılıklarını konuşmaya dönülmesinin ancak özel operasyon kapsamındaki görevlerin tamamının yerine getirilmesinden sonra mümkün olduğunu belirtti.Yermakov, Washington’ın Kiev rejimini kendi amaçlarına ulaşmak için kullandığını söyledi.'Ukrayna ile müzakerelerin devam etmesinden yanayız'Zor geçmelerine rağmen Ukrayna ile olan müzakerelerin devam etmesinden yana olduklarını belirten Lavrov, Kiev’in Batılı destekçilerinin saldırgan söylemleri ve kışkırtıcı eylemlerinin müzakereleri engellediğini ekledi.Müzakere sürecinin karmaşık hale getirilmesi için Buça’da kanlı bir provokasyon gerçekleştirildiğine dikkat çeken Lavrov’a göre, anlaşmaya varmak ancak Kiev’in uzaktaki danışmanları değil Ukrayna halkının çıkarları üzerinden hareket etmesi durumunda mümkün olacak.

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