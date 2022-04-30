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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220430/rusya-hava-tabanli-yuksek-hassasiyetli-fuzelerle-ukraynanin-17-askeri-unsuru-imha-edildi-1055983234.html
Rusya: Hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın 17 askeri unsuru imha edildi
Rusya: Hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın 17 askeri unsuru imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gün içinde hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 17 askeri unsurunun vurduğunu bildirdi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T20:33+0300
2022-04-30T21:10+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
füze
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.Sözcü Konaşenkov, "Yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzeler ile gün içinde Ukrayna'nın 17 askeri unsuru vuruldu. Bunların arasında insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 8 bölge, topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinin bulunduğu 5 atış mevzi, ayrıca iki tutunma noktası bulunuyor” diye konuştu.‘Rus uçakları Ukrayna’da 200’den fazla aşırı milliyetçi ve 23 zırhlı aracı etkisiz hale getirdi’“Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait taktik uçaklar ile Ukrayna’nın 10’un üzerinde askeri unsuru vuruldu. Bunların arasında iki komuta merkezi, insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 9 bölge, ayrıca 5 mühimmat ve yakıt deposu bulunuyor" diyen Konaşenkov, “Saldırılar sonucu 200’ün üzerinde aşırı milliyetçi ve 23 adet zırhlı araç imha edildi” diye ekledi.‘Rus füze kuvvetleri, Ukrayna ordu birliklerinin 12 komuta noktasını imha etti’Rus komutan, operasyon kapsamında gün içinde Rus füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna ordusuna ait 12 komuta merkezinin, insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 319 bölgenin ve iki füze ve topçu silahları deposunun vurulduğu bilgisini de verdi.‘Rus hava savunma sistemleri ile Ukrayna’ya ait bir Su-25 uçağı ve iki İHA düşürüldü’Tümgeneral Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri ile Herson bölgesindeki Çervonıy Yar yerleşimi yakınında Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir Su-25 uçağı, ayrıca Vladimirovka yerleşim bölgesinde iki insansız hava aracı imha edildi. DHC’de (Donetsk Halk Cumhuriyeti) Kamenka yerleşim bölgesinde Smerç çok namlulu roketatar sistemlerinin 12 mermisi önlendi” vurgusunu yaptı. ‘Operasyonun başından bu yana Ukrayna’ya ait bin 200’e yakın sahra ve havan topu imha edildi’Rus general, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 143 uçak, 112 helikopter, 660 insansız hava aracı, 279 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 678 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 308 çok namlulu roketatar sistemi, bin 196 sahra ve havan topu ile 2 bin 503 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, füze

Rusya: Hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın 17 askeri unsuru imha edildi

20:33 30.04.2022 (güncellendi: 21:10 30.04.2022)
© Sputnik / Алексей Куденко / Fotoğraf bankasına girRusya - Mariupol, Donetsk + Ukrayna - operasyon
Rusya - Mariupol, Donetsk + Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gün içinde hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 17 askeri unsurunun vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.
Sözcü Konaşenkov, "Yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzeler ile gün içinde Ukrayna'nın 17 askeri unsuru vuruldu. Bunların arasında insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 8 bölge, topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinin bulunduğu 5 atış mevzi, ayrıca iki tutunma noktası bulunuyor” diye konuştu.

‘Rus uçakları Ukrayna’da 200’den fazla aşırı milliyetçi ve 23 zırhlı aracı etkisiz hale getirdi’

“Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait taktik uçaklar ile Ukrayna’nın 10’un üzerinde askeri unsuru vuruldu. Bunların arasında iki komuta merkezi, insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 9 bölge, ayrıca 5 mühimmat ve yakıt deposu bulunuyor" diyen Konaşenkov, “Saldırılar sonucu 200’ün üzerinde aşırı milliyetçi ve 23 adet zırhlı araç imha edildi” diye ekledi.

‘Rus füze kuvvetleri, Ukrayna ordu birliklerinin 12 komuta noktasını imha etti’

Rus komutan, operasyon kapsamında gün içinde Rus füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna ordusuna ait 12 komuta merkezinin, insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 319 bölgenin ve iki füze ve topçu silahları deposunun vurulduğu bilgisini de verdi.

‘Rus hava savunma sistemleri ile Ukrayna’ya ait bir Su-25 uçağı ve iki İHA düşürüldü’

Tümgeneral Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri ile Herson bölgesindeki Çervonıy Yar yerleşimi yakınında Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir Su-25 uçağı, ayrıca Vladimirovka yerleşim bölgesinde iki insansız hava aracı imha edildi. DHC’de (Donetsk Halk Cumhuriyeti) Kamenka yerleşim bölgesinde Smerç çok namlulu roketatar sistemlerinin 12 mermisi önlendi” vurgusunu yaptı.

‘Operasyonun başından bu yana Ukrayna’ya ait bin 200’e yakın sahra ve havan topu imha edildi’

Rus general, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 143 uçak, 112 helikopter, 660 insansız hava aracı, 279 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 678 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 308 çok namlulu roketatar sistemi, bin 196 sahra ve havan topu ile 2 bin 503 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
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