https://tr.sputniknews.com/20220430/sabah-yazari-altinoktan-rakili-fotograf-yorumu-sorusturma-baslatmak-da-neyin-nesi-1055974386.html

Sabah yazarı Altınok'tan 'rakılı fotoğraf' yorumu: 'Soruşturma başlatmak da neyin nesi?'

Sabah yazarı Altınok'tan 'rakılı fotoğraf' yorumu: 'Soruşturma başlatmak da neyin nesi?'

Sabah yazarı Melih Altınok, "O masadakiler beraberce bir poz daha versinler mesela. "Raman Bayramı'na özel. Bayramınız mübarek olsun" diye de bir not düşüp... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T11:46+0300

2022-04-30T11:46+0300

2022-04-30T11:46+0300

türkiye

pegasus

selami altınok

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104165/62/1041656236_0:1:1601:901_1920x0_80_0_0_135acc92061a43c2f52a58745c00062a.jpg

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Kadir Gecesi’nde bir grup Pegasus Hava Yolları çalışanının rakı masasında fotoğraf çekilerek sosyal medyada “Kadir Gecesi özel. Rabbim kabul etsin.” ifadeleriyle paylaşmalarının ardından Savcılığın soruşturma başlatmasına tepki gösterdi. Altınok, 'Yapmışlar bir eşeklik, büyüklük sizde kalsın' başlıklı yazısında, "Terbiyesizlik, şımarıklık, cahillik ne derseniz deyin olan olmuş artık. Ama savcılığın rakı masasındakiler hakkında TCK 216'da tanımlanan "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatması da neyin nesi?" ifadelerini kullandı. "Evet bu ülkede, Instagram'a kilisede mum yakarken fotoğraf koymayı medenilik sayıp Müslümanlığa ait her pratiği çağdışılık diye yaftalama modası var. Ve bu vasatlıktan etkilenen toy insanlar da..." diyen Altınok, şöyle devam etti: "Ama her aptallık ya da ahlaka aykırı durumda savcılıklar devreye girse dışarıda adam mı kalırdı? Bayram da geliyor, gelin büyüklük yine sizde kalsın. Eşeklik yaptıklarının farkında olduklarını, hatalarını telafi etmek istediklerini gösterme fırsatı tanıyalım onlara. Her gelen bir taş atıyor, muhtemelen bu linç havasında paralize olmuşlardır, sağlıklı düşünemiyorlardır, cesaretleri kırılmıştır. Biraz yüreklendirelim kendilerini."Söz konusu çalışanların 'insanların gönlünü almak için' beraber bir poz daha verip "Bayramınız mübarek olsun" yazarak paylaşmalarını öneren Altınok, "Ben yaptıkları şeyin ergenlik olduğunu anladıklarına, ders çıkardıklarına inanıyorum. Bir kere de bir iş böyle tatlıya bağlansa. Bu ülkeye, bize yakışan bu değil midir?" diye yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20220429/kadir-gecesinde-ickili-fotograf-pegasus-isten-cikardi-savcilik-sorusturma-baslatti-1055962016.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pegasus, selami altınok, soruşturma