https://tr.sputniknews.com/20220430/saglik-bakani-koca-asi-tereddudu-ve-asi-reddi-bugun-10-kuresel-saglik-tehdidi-arasinda-1055982448.html

Sağlık Bakanı Koca: Aşı tereddüdü ve aşı reddi bugün 10 küresel sağlık tehdidi arasında

Sağlık Bakanı Koca: Aşı tereddüdü ve aşı reddi bugün 10 küresel sağlık tehdidi arasında

Resmi Twitter hesabından sağlık gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sürecinde aşının önemini... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T19:31+0300

2022-04-30T19:31+0300

2022-04-30T19:31+0300

türkiye

aşı

aşı karşıtlığı

aşı reddi

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamanın önemine değinerek "İnsan ömrünün uzamasında en etkili faktörlerden biridir. Herkes için uzun bir yaşam amacıyla aşı bilincini yaygınlaştıralım" ifadesini kullandı.Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Aşı Haftası" dolayısıyla paylaşımda bulundu.Koca, "Aşı Haftası"nın 2015'ten beri hastalıklara karşı aşılamayı teşvik etmek için düzenlenen bir farkındalık haftası olduğunu belirterek aşılanmanın dünyada her yıl, difteri, tetanos, boğmaca, kızamık kaynaklı tahminen 2 ila 3 milyon ölümü önlediği, Kovid-19'a karşı rolü olduğunun bilindiğini ifade etti.İnsanlık tarihinde büyük salgınlara, ölümlere yol açan pek çok hastalığın aşılamanın sonucu olarak artık görülmediğine dikkati çeken Koca, çiçek hastalığının 1977'den itibaren görülmediği ve 1987'de de çiçek aşısı uygulamalarının ihtiyaç kalmadığından tüm dünyada durdurulduğunu anımsattı.Koca, çocuk felcinin dünya genelinde aşılamayla yok edilme aşamasına geldiğini belirterek Türkiye'de son vakanın 1998'de görüldüğünü kaydetti. Koca, 2009 yılının nisan ayından bu yana Türkiye'nin yenidoğan tetanosunu, 2020 yılının aralık ayından beri de kızamıkçık hastalığını elimine ettiğini vurguladı.Türkiye'de uzun yıllardır sürdürülen aşılama programlarıyla difteri hastalığının görülmediğini belirten Koca, "Ülkemizde son difteri vakasının görüldüğü yıl 2011'dir. Hastalık, özellikle 5 yaş altında ve eksik aşılılarda ölümle sonuçlanabilmektedir" ifadesini kullandı.'Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi'Koca, genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında Türkiye'de çocukluk çağı aşılama takvimiyle "boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, suçiçeği, hepatit A, hepatit B, S. Pneumoniae, H. İnfluenzae Tip B." adlı 13 hastalığa karşı aşı yapıldığını kaydetti. Çocuklara ve risk grubunda olan erişkinlere aşının ücretsiz olduğunun altını çizen Koca, şöyle devam etti:"Genişletilmiş Bağışıklama Programı takvimini tamamlayan bir çocuk, difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği ve aşı ile önlenebilen hastalıklardan korunmaktadır. Aşılama takvimini tamamlayan bir çocuk bu hastalıkların yol açtığı karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanseri, verem, menenjit ve zatürreden, orta kulak iltihabından, bu hastalıklar sonucu oluşabilecek sakatlık ve ölümlerden korunmaktadır."'Ülkemizde yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulaması başlatılmaktadır'Türkiye'deki aşı uygulamasına değinen Koca, "Ülkemizde yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulaması başlatılmaktadır. Uygulanan aşılar, 'İyi Üretim Prosedürleri' kurallarına uygun üretilmiş olup uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır" değerlendirmesini yaptı.'Aşı, insan ömrünün uzamasında en etkili faktörlerden biridir'Son yıllarda dünyada beliren aşı tereddüdünün toplum sağlığının önündeki risklerden biri olduğuna dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

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aşı, aşı karşıtlığı, aşı reddi, fahrettin koca