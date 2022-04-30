https://tr.sputniknews.com/20220430/samsunda-yaklasik-80-kisi-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-basvurdu-1055970121.html

Samsun'da yaklaşık 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Samsun'da yaklaşık 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Samsun'da çoğunluğu Irak uyruklu üniversite öğrencisi yaklaşık 80 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T04:29+0300

2022-04-30T04:29+0300

2022-04-30T04:29+0300

türkiye

samsun

iftar

gıda zehirlenmesi

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Irak uyruklu üniversite öğrencilerinin bulunduğu dernek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşam Merkezi önünde iftar programı düzenledi.İftarın ardından rahatsızlanan yaklaşık 80 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Devlet ile Samsun Eğitim ve Araştırma hastanelerinin acil servislerine müracaat etti. Bu kişiler, tedavi altına alındı.Irak uyruklu Abit Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurduklarını söyledi.

türkiye

samsun

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samsun, iftar, gıda zehirlenmesi