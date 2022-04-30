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Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter gökyüzünde aynı çizgide buluşuyor
Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter gökyüzünde aynı çizgide buluşuyor
1 Mayıs sabahı gerçekleşecek Venüs ve Jüpiter kavuşumunda, iki gezegenin birbirine çarpacak kadar yakın görülmesi bekleniyor. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
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Dünyaya komşu gezegenler Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, 1 Mayıs sabahı gökyüzünde aynı çizgide buluşuyor.Live Science internet sitesinin haberine göre, güneş sisteminin en parlak iki gezegeni Venüs ve Jüpiter, 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece sabaha doğru dünyadan bakıldığında neredeyse birbirine değecek kadar yakın görülecek.Ayrıca, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn de gökyüzünde aynı çizgide buluşacak.Birbirinden milyonlarca kilometre uzaklıkta olan ve güneş etrafındaki turlarını farklı zamanlarda tamamlayan gezegenler dünyadan bakıldığında birbirine değecek kadar yaklaşıyor.Gezegenlerin kavuşumu adı verilen bu olay her yıl meydana gelse de bilim insanları, beklenen Venüs ve Jüpiter buluşmasının dünyaya çok daha yakın bir noktada gerçekleşeceğini ve gezegenlerin teleskop yardımı olmadan daha açık şekilde gözlemlenebileceğini belirtiyor.
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venüs, jüpiter

Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter gökyüzünde aynı çizgide buluşuyor

14:56 30.04.2022
© AAUzay
Uzay - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© AA
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1 Mayıs sabahı gerçekleşecek Venüs ve Jüpiter kavuşumunda, iki gezegenin birbirine çarpacak kadar yakın görülmesi bekleniyor.
Dünyaya komşu gezegenler Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, 1 Mayıs sabahı gökyüzünde aynı çizgide buluşuyor.
Live Science internet sitesinin haberine göre, güneş sisteminin en parlak iki gezegeni Venüs ve Jüpiter, 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece sabaha doğru dünyadan bakıldığında neredeyse birbirine değecek kadar yakın görülecek.
Ayrıca, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn de gökyüzünde aynı çizgide buluşacak.
Birbirinden milyonlarca kilometre uzaklıkta olan ve güneş etrafındaki turlarını farklı zamanlarda tamamlayan gezegenler dünyadan bakıldığında birbirine değecek kadar yaklaşıyor.
Gezegenlerin kavuşumu adı verilen bu olay her yıl meydana gelse de bilim insanları, beklenen Venüs ve Jüpiter buluşmasının dünyaya çok daha yakın bir noktada gerçekleşeceğini ve gezegenlerin teleskop yardımı olmadan daha açık şekilde gözlemlenebileceğini belirtiyor.
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