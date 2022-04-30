https://tr.sputniknews.com/20220430/sperm-kalitesi-icin-uzak-durulmasi-gereken-besinler-hastaliklar-en-az-2-nesil-aktariliyor-1055973111.html

Sperm kalitesi için uzak durulması gereken besinler: 'Hastalıklar en az 2 nesil aktarılıyor'

Sperm kalitesi için uzak durulması gereken besinler: 'Hastalıklar en az 2 nesil aktarılıyor'

Alman ve Çinli bilim insanları, sperm kalitesinin uzun vadede iki nesil sonrasını bile etkileyebileceğini açıklayarak, belli gıdalardan uzak durulması... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T10:41+0300

2022-04-30T10:41+0300

2022-04-30T10:41+0300

yaşam

sperm

sağlıklı beslenme

yetersiz beslenme

hastalık

genetik hastalık

yağ

tuz

karbonhidrat

bild

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Almanya merkezli Bild gazetesinde yayınlanan röportaja göre, Mannheim Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli profesör Berthold Hocher’in önderliğindeki bir araştırma grubunun yaptığı inceleme sonucu, bazı gıdaların sperme zarar verdiğini ve dolayısıyla kişilerin torunlarının da sağlığını olumsuz etkilediği aktarıldı.'İlk kez baba tarafından da hastalıkların en az 2 nesil aktarıldığı kayıtlara geçti'Prof. Hocher konu ile alakalı şunları söyledi; "Çocuğun baba tarafının yüksek yağ, tuz ve karbonhidratlar tüketmesinin çocukta ağır böbrek rahatsızlıklarına sebep olduğu belirlendi. Bu zamana kadar çocuğun anne tarafından bu tür rahatsızlıkların aktarıldığı düşünülüyordu fakat ilk kez baba tarafından da hastalıkların en az 2 nesil aktarıldığı kayıtlara geçti" dedi.Çin’de bulunan üniversitelerle yapılan araştırma sonuçlarını paylaşan Hocher, "Sağlıksız beslenmenin sperm kalitesine etkisi ve oradan da metabolizma ve böbrek rahatsızlıklarını iki nesil sonraya aktardığı belirlendi. Böbrek rahatsızlıkları sonraki nesle aktarılırken, ikinci nesilde de etkisinin olduğu görüldü" dedi.Dengeli beslenme uyarısıİncelemelerin deney fareleri üzerinde yapıldığını açıklayan Profesör Hocher, "Fakat genetik miras mekanizması çok temel olduğu için insanlarda farklı sonuç çıkmasına çok şaşırırım" dedi.Bild gazetesi, sperm kalitesinin iyi olması için kişilerin beslenmeye dikkat etmeleri gerektiğini de aktararak, "Temelde ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde dengeli bir beslenme sağlıklı sperm için yardımcı olacaktır. Fakat aynı zamanda antioksidanları da artırmak gerekiyor. Kırmızı biber, brokoli, elma, böğürtlen, fesleğen, yeşillik, zeytinyağı ve hatta kahve tüketilebilir" yorumunu yaptı.

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sperm, sağlıklı beslenme, yetersiz beslenme, hastalık, genetik hastalık, yağ, tuz, karbonhidrat, bild, böbrek