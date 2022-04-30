https://tr.sputniknews.com/20220430/super-ligde-2021-2022-sezonunun-sampiyonu-trabzonspor-1055985548.html

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

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trabzonspor

spor

şampiyon

süper lig

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer bu sonucun ardından şampiyon olmayı garantiledi.Bordo-mavililer, en son 1983-1984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşadı. Maçın son anlarında bordo-mavili taraftarlar mücadelenin sona erdiğini düşünerek sahaya girince, maç kısa bir süre durmak zorunda kaldı. Taraftarların sahanın dışına çıkarılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Ardından bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar sahaya girerek şampiyonluk sevincini yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı. Şampiyonluk sonrası Trabzonspor Kulübü'nün Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:Fenerbahçe'nin rekorunu egale ettiTrabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu elde ederek Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti.Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.Böylelikle ligde 4 kez şampiyonluk son 3 hafta kala belirlenmiş oldu.

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trabzonspor, şampiyon, süper lig