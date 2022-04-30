https://tr.sputniknews.com/20220430/trabzonda-sampiyonluk-heyecani-1055970577.html
Trabzon'da şampiyonluk heyecanı
Trabzon'da şampiyonluk heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de lider konumundaki Trabzonspor'un taraftarları, takımlarının bugün kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maç öncesi adeta... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T05:56+0300
2022-04-30T05:56+0300
2022-04-30T06:04+0300
spor
trabzon
trabzonspor
spor toto süper lig
şampiyonluk
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Yurt içinden ve yurt dışından Trabzon’a gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarına destek olmak için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda bir araya gelerek horon ve kolbastı oynadı.Trabzonspor, kendi sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçından 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanı 20 bin taraftarı önünde yaptı.Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Trabzonspor – Fraport TAV Antalyaspor maçı ile olası şampiyonluk kutlamalarında bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev alması kararlaştırıldı.
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trabzon, trabzonspor, spor toto süper lig, şampiyonluk
Trabzon'da şampiyonluk heyecanı
05:56 30.04.2022 (güncellendi: 06:04 30.04.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'de lider konumundaki Trabzonspor'un taraftarları, takımlarının bugün kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maç öncesi adeta şehre akın etti.
Yurt içinden ve yurt dışından Trabzon’a gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarına destek olmak için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda bir araya gelerek horon ve kolbastı oynadı.
Trabzonspor, kendi sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçından 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanı 20 bin taraftarı önünde yaptı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Trabzonspor – Fraport TAV Antalyaspor maçı ile olası şampiyonluk kutlamalarında bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev alması kararlaştırıldı.