https://tr.sputniknews.com/20220430/trabzonda-sampiyonluk-heyecani-1055970577.html

Trabzon'da şampiyonluk heyecanı

Trabzon'da şampiyonluk heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de lider konumundaki Trabzonspor'un taraftarları, takımlarının bugün kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maç öncesi adeta... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T05:56+0300

2022-04-30T05:56+0300

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trabzonspor

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Yurt içinden ve yurt dışından Trabzon’a gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarına destek olmak için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda bir araya gelerek horon ve kolbastı oynadı.Trabzonspor, kendi sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçından 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanı 20 bin taraftarı önünde yaptı.Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Trabzonspor – Fraport TAV Antalyaspor maçı ile olası şampiyonluk kutlamalarında bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev alması kararlaştırıldı.

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trabzon, trabzonspor, spor toto süper lig, şampiyonluk