https://tr.sputniknews.com/20220430/turk-sinemasinin-emektar-oyuncularindan-kadir-kok-hayatini-kaybetti-1055983525.html

Türk sinemasının emektar oyuncularından Kadir Kök hayatını kaybetti

Türk sinemasının emektar oyuncularından Kadir Kök hayatını kaybetti

Türk Sineması'nın emektar oyuncularından Kadir Kök, hayatını kaybetti. Ölüm haberini Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından duyurdu. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

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kadir kök

türkiye

cüneyt arkın

oyuncu

öldü

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Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kadir Kök hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Cüneyt Arkın duyurdu. Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Arkın, "İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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kadir kök, cüneyt arkın, oyuncu, öldü