https://tr.sputniknews.com/20220430/turk-sinemasinin-emektar-oyuncularindan-kadir-kok-hayatini-kaybetti-1055983525.html
Türk sinemasının emektar oyuncularından Kadir Kök hayatını kaybetti
Türk sinemasının emektar oyuncularından Kadir Kök hayatını kaybetti
Türk Sineması'nın emektar oyuncularından Kadir Kök, hayatını kaybetti. Ölüm haberini Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından duyurdu. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T20:54+0300
2022-04-30T20:54+0300
2022-04-30T20:55+0300
kadir kök
türkiye
cüneyt arkın
oyuncu
öldü
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Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kadir Kök hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Cüneyt Arkın duyurdu. Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Arkın, "İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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kadir kök, cüneyt arkın, oyuncu, öldü
Türk sinemasının emektar oyuncularından Kadir Kök hayatını kaybetti
20:54 30.04.2022 (güncellendi: 20:55 30.04.2022) Abone ol
Türk Sineması'nın emektar oyuncularından Kadir Kök, hayatını kaybetti. Ölüm haberini Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından duyurdu.
Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kadir Kök hayatını kaybetti.
Oyuncunun ölüm haberini Cüneyt Arkın duyurdu. Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Arkın, "İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.