https://tr.sputniknews.com/20220430/ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-luhanska-actigi-ates-sonucu-3-sivil-yaralandi-1055971669.html
CANLI BLOG | Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk'a açtığı ateş sonucu 3 sivil yaralandı
CANLI BLOG | Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk'a açtığı ateş sonucu 3 sivil yaralandı
Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk'a açtığı ateş sonucu 3 sivil yaralandı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T08:26+0300
2022-04-30T08:26+0300
2022-04-30T08:27+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054418221_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25b68a027b819af40e4fbc40a9d22db6.jpg
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054418221_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f0222cb8db0925ce3818a060f18fbf25.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, новый онлайн для белой редактуры
CANLI BLOG | Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk'a açtığı ateş sonucu 3 sivil yaralandı
08:26 30.04.2022 (güncellendi: 08:27 30.04.2022) Abone ol
Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk'a açtığı ateş sonucu 3 sivil yaralandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
Sloven Basın Ajansı'nın
bildirdiğine göre, Sloven hükümeti Ukrayna'ya 179 bin 165 euro tutarında maddi yardım göndermeye karar verdi .
Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne ateş açtı. Bölgede 3 sivil yaralandı.