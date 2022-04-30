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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220430/ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-luhanska-actigi-ates-sonucu-3-sivil-yaralandi-1055971669.html
CANLI BLOG | Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk'a açtığı ateş sonucu 3 sivil yaralandı
CANLI BLOG | Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk'a açtığı ateş sonucu 3 sivil yaralandı
Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk'a açtığı ateş sonucu 3 sivil yaralandı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
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Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki durum - Sputnik Türkiye

CANLI BLOG | Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk'a açtığı ateş sonucu 3 sivil yaralandı

08:26 30.04.2022 (güncellendi: 08:27 30.04.2022)
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Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk'a açtığı ateş sonucu 3 sivil yaralandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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08:29 30.04.2022
Sloven Basın Ajansı'nın bildirdiğine göre, Sloven hükümeti Ukrayna'ya 179 bin 165 euro tutarında maddi yardım göndermeye karar verdi .
08:26 30.04.2022
Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne ateş açtı. Bölgede 3 sivil yaralandı.
08:25 30.04.2022
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