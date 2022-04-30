https://tr.sputniknews.com/20220430/usakta-4-bin-452-yesil-receteye-tabi-hap-ele-gecirildi-1055986166.html

Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi

Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi

Uşak'ta polis ekipleri şüpheli gördükleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan aramada şüphelinin çantasından 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap çıktı, şüpheli... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T23:16+0300

2022-04-30T23:16+0300

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türkiye

uşak

yeşil

yeşil reçete

hap

tutuklama

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Uşak'ta çantasında 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan aramada, zanlının çantasında 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan hap ele geçirildi.Gözaltına alınan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

türkiye

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uşak, yeşil, yeşil reçete, hap, tutuklama