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Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi
Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi
Uşak'ta polis ekipleri şüpheli gördükleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan aramada şüphelinin çantasından 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap çıktı, şüpheli... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T23:16+0300
2022-04-30T23:23+0300
türkiye
uşak
yeşil
yeşil reçete
hap
tutuklama
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Uşak'ta çantasında 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan aramada, zanlının çantasında 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan hap ele geçirildi.Gözaltına alınan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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uşak, yeşil, yeşil reçete, hap, tutuklama

Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi

23:16 30.04.2022 (güncellendi: 23:23 30.04.2022)
© Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi
Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© Uşak İl Emniyet Müdürlüğü
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Uşak'ta polis ekipleri şüpheli gördükleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan aramada şüphelinin çantasından 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap çıktı, şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta çantasında 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan aramada, zanlının çantasında 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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