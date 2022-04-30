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https://tr.sputniknews.com/20220430/yargitaydan-emsal-karar-verileri-hukuka-aykiri-verme-veya-ele-gecirme-sucu-olusturuyor-1055973602.html
Yargıtay'dan emsal karar: 'Verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme suçu oluşturuyor'
Yargıtay'dan emsal karar: 'Verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme suçu oluşturuyor'
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, alışveriş yapılan mağazada verilen telefon numarasının müşterinin rızası ve bilgisi dışında 3. kişilerle paylaşan sorumlunun... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T10:53+0300
2022-04-30T10:53+0300
yaşam
yargıtay
emsal karar
kişisel veri
veri gizliliği
ceza
telefon numarası
izinsiz
mahkeme
türk ceza kanunu
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Alışveriş yaptığı mağazanın, telefon numarasını üçüncü kişiye verdiğini öne süren tüketici, 2020 yılında 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık mağaza işletmecisini, 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan hapse mahkum etti.Sanığın avukatı kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi:
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yargıtay, emsal karar, kişisel veri, veri gizliliği, ceza, telefon numarası, izinsiz, mahkeme, türk ceza kanunu

Yargıtay'dan emsal karar: 'Verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme suçu oluşturuyor'

10:53 30.04.2022
© AAYargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© AA
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Yargıtay 12. Ceza Dairesi, alışveriş yapılan mağazada verilen telefon numarasının müşterinin rızası ve bilgisi dışında 3. kişilerle paylaşan sorumlunun 'Verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme suçu'nu oluşturduğuna hükmetti.
Alışveriş yaptığı mağazanın, telefon numarasını üçüncü kişiye verdiğini öne süren tüketici, 2020 yılında 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık mağaza işletmecisini, 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan hapse mahkum etti.
Sanığın avukatı kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi:
"Mağdur vatandaşın, sanığın işlettiği iş yerine giderek alışveriş yaptığı ve ücretini daha sonra vereceği beyan etmesi üzerine tanığın sanıktan cep telefonu numarasını istediği ortadadır. Sanığın, aralarında husumet bulunan katılanın aranmasını sağlamak için katılana ait cep telefonu numarasını katılanın rızası ve bilgisi dışında tanığa vermesi şeklinde sanığın, sübutu kabul edilen eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir."
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