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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220430/yunanistan-basbakani-micotakis-yaptirimlar-abye-rusyadan-daha-fazla-zarar-verebilir-1055983666.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yaptırımlar AB'ye Rusya'dan daha fazla zarar verebilir
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yaptırımlar AB'ye Rusya'dan daha fazla zarar verebilir
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa ekonomisi Rus doğalgazından tamamen vazgeçemeyeceği için AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda dikkatli... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T21:06+0300
2022-04-30T21:06+0300
kiryakos miçotakis
ukrayna krizi
doğalgaz
ab
ukrayna krizi
rusya
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu sebebiyle Batı tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa Birliği'ne Rusya'dan daha fazla zarar verebileceğini belirtti. Real News’e konuşan Miçotakis, “Birlik olarak Rusya'ya uyguladığımız ekonomik yaptırımlar önemli ve şimdiden sonuç vermeye başladı. Ancak, Avrupa ekonomisi, Rus doğal gazını diğer tedarikçilerden gelecek gazla tamamen ve hemen değiştiremeyeceği için aldığımız önlemlerin bize, yani AB ülkelerine Rusya’dan daha fazla zarar vermemesine çok dikkat etmeliyiz” dedi.Rus gazından vazgeçilmesinin kısa vadede mümkün görünmediğine vurgu yapan Miçotakis, "Avrupa'da Rus gazından bir an önce kurtulmamız gerektiği açık. Ancak bunun bir günde olmayacağı da açık. Bu nedenle ülke olarak enerji yeterliliği için kısa vadeli bir planın yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerjide kendi kendine yeterlilik için uzun vadeli bir plan hazırladık” diye konuştu.Yunan Başbakan ayrıca, Avrupa Komisyonu başkanından çözüm önerileri talep ettiklerini belirterek, “Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan piyasanın tüm önemli ‘oyuncuları’ ile konuşmasını ve toptan doğal gaz piyasasında bir tavan oluşturulması da dahil olmak üzere çözümler, müdahaleler önermesini istedik” ifadelerini kullandı.
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kiryakos miçotakis, doğalgaz, ab, ukrayna krizi, rusya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yaptırımlar AB'ye Rusya'dan daha fazla zarar verebilir

21:06 30.04.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLYunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa ekonomisi Rus doğalgazından tamamen vazgeçemeyeceği için AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu sebebiyle Batı tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa Birliği'ne Rusya'dan daha fazla zarar verebileceğini belirtti.
Real News’e konuşan Miçotakis, “Birlik olarak Rusya'ya uyguladığımız ekonomik yaptırımlar önemli ve şimdiden sonuç vermeye başladı. Ancak, Avrupa ekonomisi, Rus doğal gazını diğer tedarikçilerden gelecek gazla tamamen ve hemen değiştiremeyeceği için aldığımız önlemlerin bize, yani AB ülkelerine Rusya’dan daha fazla zarar vermemesine çok dikkat etmeliyiz” dedi.
Rus gazından vazgeçilmesinin kısa vadede mümkün görünmediğine vurgu yapan Miçotakis, "Avrupa'da Rus gazından bir an önce kurtulmamız gerektiği açık. Ancak bunun bir günde olmayacağı da açık. Bu nedenle ülke olarak enerji yeterliliği için kısa vadeli bir planın yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerjide kendi kendine yeterlilik için uzun vadeli bir plan hazırladık” diye konuştu.
Yunan Başbakan ayrıca, Avrupa Komisyonu başkanından çözüm önerileri talep ettiklerini belirterek, “Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan piyasanın tüm önemli ‘oyuncuları’ ile konuşmasını ve toptan doğal gaz piyasasında bir tavan oluşturulması da dahil olmak üzere çözümler, müdahaleler önermesini istedik” ifadelerini kullandı.
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