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Zafer Partisi’nde ilk ayrılık: Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral istifa etti
Zafer Partisi’nde ilk ayrılık: Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral istifa etti
Zafer Partisi'nden ilk kez istifa haberi geldi. Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T08:53+0300
2022-04-30T08:53+0300
politika
bartu soral
zafer partisi
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Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Duyduğum lüzum gereği Zafer Partisinden ayrıldım” diyerek istifa ettiğini duyurdu.İstifa öncesi, Soral’ın iki yıl önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası sonrası paylaştığı tweeti bazı kullanıcılar tarafından tekrar gündeme getirilmişti. Bu gelişmelerin ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Soral şunları yazmıştı:“Dün önce ünlü bir FETÖ’cüyü, sonra İYİ Parti ve CHP’yi eleştirdim. 10 dakika sonra isimsiz 50 kadar hesap 2 yıl önce S.Soylu ile ilgili yazdığım bir tweeti dolaşıma soktu. Ardından bir grup açıkla başlığı altında hakarete başladı. Şimdi önce konuyu açalım.Süleyman Soylu o dönem PKK ile mücadele ediyor, ancak AKP içindeki “açılımcı” zihniyet ve Pelikan grubu-Berat Albayrak tarafından tasfiye edilmeye çalışılıyordu. Omuz atma dönemi hatırlanacaktır. Soylu ise PKK ile mücadelesi sebebiyle güvenlik bürokrasisinden destek görüyordu.O anda görevden ayrılması terörle mücadeleyi kesintiye uğratacak, güvenlik politikalarının açılımcılar, Pelikan grubu-Berat Albayrak tarafından şekillendirilmesi sonucunu doğuracaktı. Yani kısaca yerinde kalsın dedim. Ne oluyoruz? Ne var bunda? Geçmişimiz ortada.Bizim için terör ile mücadele, Türk devleti ve Türk milletinin çıkarı siyaset üstüdür. Dün yazan hesapları, kendisini Zafer Partili olarak tanıtanları dikkatle not aldım. Durumu anlayamamış, gerçekten merak eden varsa, onlar için bu notu paylaşmış olayım.”Ekonomist Bartu Soral, 22 Şubat’ta Zafer Partisi’ne katılmış ve parti rozetini genel başkan Ümit Özdağ takmıştı.
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bartu soral, zafer partisi

Zafer Partisi’nde ilk ayrılık: Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral istifa etti

08:53 30.04.2022
© Twitter Bartu Soral
Bartu Soral - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© Twitter
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Zafer Partisi'nden ilk kez istifa haberi geldi. Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Soral'ın istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da etiketleyerek yaptığı paylaşımın yeniden gündeme gelmesinin ardından geldi.
Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Duyduğum lüzum gereği Zafer Partisinden ayrıldım” diyerek istifa ettiğini duyurdu.
İstifa öncesi, Soral’ın iki yıl önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası sonrası paylaştığı tweeti bazı kullanıcılar tarafından tekrar gündeme getirilmişti. Bu gelişmelerin ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Soral şunları yazmıştı:
“Dün önce ünlü bir FETÖ’cüyü, sonra İYİ Parti ve CHP’yi eleştirdim. 10 dakika sonra isimsiz 50 kadar hesap 2 yıl önce S.Soylu ile ilgili yazdığım bir tweeti dolaşıma soktu. Ardından bir grup açıkla başlığı altında hakarete başladı. Şimdi önce konuyu açalım.
Süleyman Soylu o dönem PKK ile mücadele ediyor, ancak AKP içindeki “açılımcı” zihniyet ve Pelikan grubu-Berat Albayrak tarafından tasfiye edilmeye çalışılıyordu. Omuz atma dönemi hatırlanacaktır. Soylu ise PKK ile mücadelesi sebebiyle güvenlik bürokrasisinden destek görüyordu.
O anda görevden ayrılması terörle mücadeleyi kesintiye uğratacak, güvenlik politikalarının açılımcılar, Pelikan grubu-Berat Albayrak tarafından şekillendirilmesi sonucunu doğuracaktı. Yani kısaca yerinde kalsın dedim. Ne oluyoruz? Ne var bunda? Geçmişimiz ortada.
Bizim için terör ile mücadele, Türk devleti ve Türk milletinin çıkarı siyaset üstüdür. Dün yazan hesapları, kendisini Zafer Partili olarak tanıtanları dikkatle not aldım. Durumu anlayamamış, gerçekten merak eden varsa, onlar için bu notu paylaşmış olayım.”
Ekonomist Bartu Soral, 22 Şubat’ta Zafer Partisi’ne katılmış ve parti rozetini genel başkan Ümit Özdağ takmıştı.
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